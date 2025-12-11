حمایت لوئیس دیاز از صلاح در میانه تنش با لیورپول

به گزارش ایلنا، در روزهایی که محمد صلاح، ستاره مصری لیورپول، به دلیل نیمکت‌نشینی‌های پیاپی دچار چالش با مدیریت باشگاه و آرنه اشلوت شده، یکی از هم‌تیمی‌های سابقش تصمیم گرفته از او حمایت کند. لوئیس دیاز، وینگر پیشین لیورپول که اکنون برای بایرن مونیخ بازی می‌کند، در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی اسپورت از نقش مثبت صلاح در دوران حضورش در این باشگاه سخن گفت.

صلاح در هفته‌های اخیر نسبت به دور ماندن از ترکیب اصلی انتقاد کرده و این موضوع باعث شد از فهرست لیورپول در دیدار اخیر مقابل اینترمیلان در لیگ قهرمانان کنار گذاشته شود. در چنین فضایی، دیاز با روایت خاطرات مشترک، تصویری متفاوت از صلاح ارائه کرد و گفت: او یکی از اولین نفراتی بود که هنگام ورودم به لیورپول به من خوشامد گفت. به من گفت اگر کمکی نیاز داشته باشم کنارم خواهد بود.

او در ادامه توضیح داد که صلاح حتی در زمین نیز برای ایجاد ارتباط بهتر به او نزدیک می‌شد: به من می‌گفت بیا این حرکت را امتحان کنیم یا آن تاکتیک را دوباره تکرار کنیم تا نتیجه بدهد. روزی که قهرمان لیگ شدیم، کنار او بودم و از دیدن میزان شادی و هیجانش شگفت‌زده شدم. این حس واقعاً غیرقابل توصیف بود.

دیاز همچنین شخصیت انسانی صلاح را ستود و افزود: او همیشه تلاش می‌کند بازیکن و انسان بهتری باشد. تأثیر او روی من بسیار عمیق است.

وینگر کلمبیایی که تابستان گذشته لیورپول را ترک کرد و به بایرن مونیخ پیوست، در این فصل نیز عملکرد درخشانی ارائه داده و یکی از مهره‌های کلیدی تیم آلمانی محسوب می‌شود.

