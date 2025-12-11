کورتوا پس از تساوی رئال: گل اول تقصیر من بود
تیبو کورتوا پس از تساوی رئال مادرید در شبی که جزئیات نتیجه را تعیین کرد، سهم خود را در گل تساوی پذیرفت و تأکید کرد تیم همچنان با تمام توان پشت ژابی آلونسو ایستاده است.
به گزارش ایلنا، تیبو کورتوا پس از پایان مسابقه و در صحبت با شبکه موویستار، با لحنی انتقادی نسبت به عملکرد خود ظاهر شد و مسئولیت گل نخست حریف را پذیرفت. او درباره این صحنه گفت: ۱-۰ جلو بودیم و گل تساوی تا حدی تقصیر من بود. توپ به سمت من آمد و نتوانستم درست دفع کنم. وقتی اوضاع مطابق میل پیش نرود، توپ به جای همتیمی، مقابل پای حریف قرار میگیرد. درباره پنالتی نظری ندارم اما در صحنه گل، رودیگر را هل دادند.
او افزود که تیم در شبی با جزئیات تعیینکننده، نتوانست برتریاش را حفظ کند.
کورتوا با اشاره به تغییر روند بازی بعد از استراحت توضیح داد: نیمه دوم را بهتر شروع کردند اما از دقیقه ۶۰ به بعد بازی را در اختیار گرفتیم. شایسته تساوی بودیم و حتی میتوانستیم پیروز شویم.
او نتیجه این دیدار را تساویای که طعم شکست دارد توصیف کرد و ادامه داد: ناگهان میبینی عقب افتادهای، اما شانسهای زیادی برای جبران داشتیم.
دروازهبان رئال مادرید همچنین نسبت به گمانهزنیها درباره آینده ژابی آلونسو واکنش نشان داد و گفت: هیچ اولتیماتومی وجود ندارد. هدف ما تنها بردن مسابقات است. امتیازات زیادی از دست دادهایم اما پشت مربی هستیم. امروز خوب بازی کردیم و صددرصد تلاش کردیم اما پیروز نشدیم.
او راه خروج از شرایط فعلی را ادامه دادن با همین شدت و انگیزه دانست: این وضعیت فقط با پیروزی تغییر میکند. امروز شکست خوردیم اما اگر مثل این بازی و دیدار برابر بیلبائو ادامه دهیم، در مسابقات بعدی برنده خواهیم شد.
کورتوا با اشاره به برنامه پیشروی رئال مادرید که شامل دیدار با آلاوس، جام حذفی و بازی برابر سویا است، ابراز امیدواری کرد تیم بتواند سال را با نتایج مثبت به پایان برساند و مسیر بهتری را پیش بگیرد.