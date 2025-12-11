خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کورتوا پس از تساوی رئال: گل اول تقصیر من بود

کورتوا پس از تساوی رئال: گل اول تقصیر من بود
کد خبر : 1726077
لینک کوتاه کپی شد.

تیبو کورتوا پس از تساوی رئال مادرید در شبی که جزئیات نتیجه را تعیین کرد، سهم خود را در گل تساوی پذیرفت و تأکید کرد تیم همچنان با تمام توان پشت ژابی آلونسو ایستاده است.

به گزارش ایلنا، تیبو کورتوا پس از پایان مسابقه و در صحبت با شبکه موویستار، با لحنی انتقادی نسبت به عملکرد خود ظاهر شد و مسئولیت گل نخست حریف را پذیرفت. او درباره این صحنه گفت: ۱-۰ جلو بودیم و گل تساوی تا حدی تقصیر من بود. توپ به سمت من آمد و نتوانستم درست دفع کنم. وقتی اوضاع مطابق میل پیش نرود، توپ به جای هم‌تیمی، مقابل پای حریف قرار می‌گیرد. درباره پنالتی نظری ندارم اما در صحنه گل، رودیگر را هل دادند.

 او افزود که تیم در شبی با جزئیات تعیین‌کننده، نتوانست برتری‌اش را حفظ کند.

کورتوا با اشاره به تغییر روند بازی بعد از استراحت توضیح داد: نیمه دوم را بهتر شروع کردند اما از دقیقه ۶۰ به بعد بازی را در اختیار گرفتیم. شایسته تساوی بودیم و حتی می‌توانستیم پیروز شویم.

او نتیجه این دیدار را تساوی‌ای که طعم شکست دارد  توصیف کرد و ادامه داد: ناگهان می‌بینی عقب افتاده‌ای، اما شانس‌های زیادی برای جبران داشتیم.

دروازه‌بان رئال مادرید همچنین نسبت به گمانه‌زنی‌ها درباره آینده ژابی آلونسو واکنش نشان داد و گفت: هیچ اولتیماتومی وجود ندارد. هدف ما تنها بردن مسابقات است. امتیازات زیادی از دست داده‌ایم اما پشت مربی هستیم. امروز خوب بازی کردیم و صددرصد تلاش کردیم اما پیروز نشدیم.

او راه خروج از شرایط فعلی را ادامه دادن با همین شدت و انگیزه دانست: این وضعیت فقط با پیروزی تغییر می‌کند. امروز شکست خوردیم اما اگر مثل این بازی و دیدار برابر بیلبائو ادامه دهیم، در مسابقات بعدی برنده خواهیم شد.

کورتوا با اشاره به برنامه پیش‌روی رئال مادرید که شامل دیدار با آلاوس، جام حذفی و بازی برابر سویا است، ابراز امیدواری کرد تیم بتواند سال را با نتایج مثبت به پایان برساند و مسیر بهتری را پیش بگیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری