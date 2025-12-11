خبرگزاری کار ایران
ستاره موناکو شیفته دنیای شترسواری شد
پل پوگبا که این روزها برای موناکو در لیگ یک بازی می‌کند، از ورود خود به عنوان سرمایه‌گذار راهبردی در یک مجموعه فعال در حوزه شترسواری خبر داده است.

به گزارش ایلنا،  پل پوگبا، ستاره فرانسوی که در دوران حرفه‌ای خود همواره مسیرهای متفاوتی را تجربه کرده، این بار با اقدامی تازه توجه‌ها را به خود جلب کرده است. او که اکنون برای موناکو در لیگ یک به میدان می‌رود، به عنوان یک سرمایه‌گذار راهبردی در مجموعه‌ای فعال در عرصه مسابقات شترسواری در خاورمیانه معرفی شده؛ تصمیمی که پیوند غیرمعمولی میان فوتبال اروپا و یکی از میراث‌های فرهنگی منطقه ایجاد کرده است.

این حرکت برای بسیاری غافلگیرکننده بود اما پوگبا تاکید می‌کند که این انتخاب کاملاً آگاهانه و ناشی از علاقه شخصی‌اش است. او توضیح می‌دهد که ساعت‌های زیادی را صرف مطالعه و تماشای رقابت‌های شترسواری کرده و به مرور به یکی از طرفداران مشتاق این رشته تبدیل شده است. به گفته او، پیچیدگی فنی مسابقات و اهمیت فرهنگی آن در کشورهای حوزه خلیج فارس، انگیزه اصلی‌اش برای ورود به این حوزه بوده است.

پوگبا در تشریح نگاهش به این تصمیم گفت: مسابقات زیادی را در یوتیوب تماشا کرده‌ام و در زمان‌های استراحت، تحقیق‌هایی انجام داده‌ام تا تکنیک‌ها و استراتژی‌های این رشته را بهتر بفهمم. چیزی که بیش از همه برایم جلب توجه کرد میزان فداکاری افرادی است که در این ورزش فعالیت می‌کنند. در نهایت، ماهیت ورزش‌ها مشابه است؛ نیاز به قلب، فداکاری و کار تیمی.

او در ادامه افزود: شاید بسیاری متوجه نباشند اما ورزش‌ها به نحوی به هم مرتبط هستند. چه فوتبال باشد، چه شترسواری یا بوکس، اصول بنیادین یکسان است: تمرکز، انضباط و پشتکار. همین ویژگی‌هاست که در نهایت قهرمانان را می‌سازد.

