تمجید آرتتا از نورگارد و بازگشت ژسوس
آرسنال با پیروزی مقابل کلوب بروژ در لیگ قهرمانان، روند موفق خود را تداوم بخشید. میکل آرتتا پس از مسابقه ضمن تمجید از عملکرد تیم، نقش کریستین نورگارد و بازگشت گابریل ژسوس را در این موفقیت برجسته دانست.
به گزارش ایلنا، آرسنال در ادامه نتایج مطلوب خود در لیگ قهرمانان اروپا، با ارائه یک نمایش مقتدرانه در ورزشگاه یانبریدل، موفق شد کلوب بروژ را با سه گل شکست دهد. در این دیدار، نونی مادوئکه دو بار و گابریل مارتینلی یکبار برای توپچیها گلزنی کردند تا تیم آرتتا با وجود ایجاد تغییراتی در ترکیب، شبی کمدردسر را پشت سر بگذارد.
میکل آرتتا پس از پایان مسابقه در جمع خبرنگاران حاضر شد و ضمن ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش، از چند بازیکن بهطور ویژه تمجید کرد. او درباره شرایط تیم با اشاره به غیبت تعدادی از مدافعان گفت: شبی بسیار مثبت برای ما بود. با وجود کمبود نفرات، واکنش تیم عالی بود. کاری که نورگارد در این بازی انجام داد، نشان میدهد نگرش او چقدر برای ما ارزشمند است و چگونه کیفیت بازیمان را بالا میبرد.
سرمربی آرسنال همچنین از بازگشت گابریل ژسوس پس از یک دوره طولانی دوری ابراز خوشحالی کرد و گفت: از بازگشت او بسیار خوشحالیم. همه دیدند که چقدر برایش ارزش قائلیم. او یازده ماه برای بازگشت جنگید و حالا دوباره همان انرژی و روحیه را به تیم میآورد.
آرتتا در ادامه درباره گل تماشایی نونی مادوئکه و روند رو به رشد او توضیح داد: گل فوقالعادهای بود. اینکه بازیکنی بتواند چنین مسافتی را با توپ طی کند و در نهایت گل بزند، نشاندهنده کیفیت فردی اوست. اما موضوع اصلی ثبات است. بازیکن باید بتواند چنین عملکردی را نه فقط در یک یا دو بازی، بلکه در ده بازی پیدرپی تداوم دهد.
او اضافه کرد که بازگشت ژسوس، یک مزیت مهم برای تیم محسوب میشود و تنوع تاکتیکی بیشتری را در خط حمله ایجاد میکند. درباره مقایسه ژسوس با ویکتور گیوکرس، آرتتا پاسخ داد: این دو بازیکن کاملاً متفاوتاند. هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارند و همین تفاوتها است که گزینههای بیشتری در اختیار ما قرار میدهد.