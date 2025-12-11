انریکه: شایسته پیروزی بودیم اما فوتبال گاهی بیرحم است
پاریسنژرمن در شبی که موقعیتهای متعدد گلزنی داشت، از جمله دو شانس جدی سِنی مایولو، ضربه تیرک بارکولا و یک پنالتی اعلامنشده روی ژوائو نِوس، برابر بیلبائو بدون گل متوقف شد.
به گزارش ایلنا، پاریسنژرمن در رقابتی دشوار و پرتنش در ورزشگاه سنمامس، با وجود خلق چندین موقعیت واضح، موفق به باز کردن دروازه اتلتیک بیلبائو نشد. دو فرصت گلزنی برای سِنی مایولو، شوت خطرناک بردلی بارکولا که به تیرک دروازه برخورد کرد و موقعیتهای ایجادشده برای فابیان روئیس، همگی بینتیجه ماند. علاوه بر این، برخورد روی ژوائو نِوس که از نگاه پاریسیها پنالتی آشکار بود، توسط داور اعلام نشد.
لوئیس انریکه، سرمربی پاریسنژرمن، پس از مسابقه در نشست خبری حاضر شد و در پاسخ به پرسشی درباره ترک شهر بیلبائو با احساس ناامیدی گفت: ناامیدی وجود ندارد. با تیمی روبهرو شدیم که بهخوبی میشناختیم. شروع مسابقه برای ما روشن و هدفمند بود، اما فشار بیلبائو در نیمه نخست تأثیرگذار بود. در نیمه دوم کنترل بیشتری داشتیم و اونای سیمون بهترین بازیکن میدان بود. فضای ورزشگاه فوقالعاده و فشار حریف قابل توجه بود. با این حال، باید امتیازات بیشتری جمع کنیم تا در میان هشت تیم برتر بمانیم.
او درباره تجربه حضور در سنمامس اضافه کرد: جو ورزشگاه باورکردنی نبود. بازی در چنین محیطی همیشه جذاب است. هر دو تیم برای پیروزی تلاش کردند و موقعیتهایی خلق شد، اما نتیجه نهایی چیزی است که ما را آزار میدهد.
سرمربی پاریسنژرمن در پاسخ به این سؤال که آیا این بازی دید بهتری نسبت به ادامه مسیر به او میدهد گفت: از شروع خاص این فصل، تیم ما پیوستگی بهتری پیدا کرده است. پس از تعطیلات، وقتی ترکیب کامل را در اختیار داشته باشیم، وضعیت بهتر هم خواهد شد. نسبت به فصل گذشته تیم هماهنگتری هستیم و اعتمادبهنفس بالایی داریم.
او وضعیت مارکینیوش که میان دو نیمه تعویض شد را نگرانکننده ندانست و گفت: مشکل او جدی به نظر نمیرسد، اما باید تا فردا صبر کنیم تا شرایط دقیق روشن شود.
در خصوص احتمال جذب مهاجم در نقلوانتقالات زمستانی نیز انریکه پاسخ داد: کمبود کارایی؟ چنین نظری ندارم. اونای سیمون بهترین بازیکن زمین شد. اگر موقعیتهای دو تیم را مقایسه کنیم، ما شایسته کسب پیروزی بودیم.
او در پایان درباره گفتوگوی کوتاهش با سیمون اظهار کرد: اونای واقعاً فوقالعاده است. زمانی که سرمربی اسپانیا بودم، او را در ترکیب ثابت قرار دادم و امروز هم نشان داد که در چه سطحی قرار دارد. به او گفتم بهترین بازیات را مقابل من انجام دادی.