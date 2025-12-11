واکنش جنجالی ساپینتو به تصمیمات داوری

به گزارش ایلنا، پس از آنکه مارک کلاتنبرگ، یاسر همرنگ و چند کارشناس داوری دیگر اعلام کردند در دیدار استقلال و ملوان دو صحنه مشهود پنالتی برای آبی‌پوشان نادیده گرفته شده، ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال نیز به این موضوع واکنش نشان داد. او ساعاتی پس از اظهارنظر کارشناسان، با انتشار ویدیوهای مربوط به دو صحنه مورد بحث، موضع خود را نسبت به قضاوت این مسابقه اعلام کرد.

ساپینتو در توضیح کوتاهی که همراه این تصاویر منتشر کرد نوشت: امروز درباره تصمیمات داوری حرفی نمی‌زنم، چون تصاویر از هر توضیحی روشن‌تر هستند. تنها از کارشناسان و هواداران می‌خواهم یک بار دیگر بازپخش همان دو صحنه خاص را ببینند. قضاوت را به مردم واگذار می‌کنیم.

اظهارات سرمربی استقلال در شرایطی منتشر شده که بحث عملکرد داور و عدم استفاده مناسب از VAR در این مسابقه همچنان مورد توجه کارشناسان و هواداران است.

انتهای پیام/