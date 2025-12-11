رکوردشکنی نوجوان ایرانی در دسته ۵۹ کیلوگرم
طلای پاراآسیایی برای ابوالفضل میرزایی
ابوالفضل میرزایی، پدیده تازه پاراوزنهبرداری ایران، با شکستن چندباره رکوردهای آسیا و جهان در رده نوجوانان، مدال طلای دسته ۵۹ کیلوگرم مسابقات پاراآسیایی امارات را از آن خود کرد.
به گزارش ایلنا، رقابتهای دسته ۵۹ کیلوگرم نوجوانان و جوانان در بازیهای پاراآسیایی امارات با درخشش ورزشکار جوان کشورمان همراه شد. ابوالفضل میرزایی، نماینده ایران در این وزن، موفق شد با عملکردی چشمگیر نام خود را بهعنوان پدیده جدید پاراوزنهبرداری معرفی کند.
میرزایی در جریان مسابقه با مهار وزنه ۱۲۰ کیلوگرمی، رکوردهای آسیا و جهان در رده سنی نوجوانان را بهصورت متوالی جابهجا کرد و توانست مدال طلای این وزن را به دست آورد. این موفقیت، جایگاه کاروان ایران را در جدول مدالها تقویت کرد و یک عنوان ارزشمند دیگر برای تیم ملی به همراه داشت.
به دنبال این رکوردشکنیها، میرزایی بر سکوی قهرمانی پنجمین دوره رقابتهای پاراآسیایی نوجوانان و جوانان ایستاد تا یکی از درخشانترین نتایج تیم ایران در این دوره ثبت شود.