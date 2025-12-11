آلونسو: با وجود شکست، رئال در مسیر اصلاح قرار دارد
ژابی آلونسو پس از شکست اخیر تیمش مقابل منچسترسیتی تأکید کرد: با وجود نتایج دور از انتظار هفتههای گذشته، عملکرد بازیکنان از نظر ذهنی و فنی روند رو به بهبود دارد و تیم در حال بازیابی ثبات خود است.
به گزارش ایلنا، ژابی آلونسو پس از شکست تیمش در دیداری حساس، با نگاهی امیدوارانه به عملکرد بازیکنان گفت: با وجود نتایج اخیر، تیم در مسیر بازیابی قرار دارد و تمرکز اصلی بر بازگرداندن ثبات و آمادگی کامل است.
وی تأکید کرد: نگرش بازیکنان در طول بازی رضایتبخش بود و با وجود نتیجه، نشانههای مثبتی در عملکرد تیم دیده میشود. او گفت تیمش در شرایطی قرار دارد که با تلاش و استمرار میتواند از نوسانات اخیر عبور کند.
او درباره روند مسابقه توضیح داد: تیم شروعی مطابق انتظار داشت و با ایجاد چند موقعیت جدی، بازی را کنترل میکرد اما حریف با استفاده از اشتباهات کوتاهمدت نیمه اول به گل رسید. به گفته او، مصدومیتها و مشکلات اخیر مانع از جنگندگی بازیکنان نشد و تیم تا لحظه آخر برای تغییر نتیجه تلاش کرد.
آلونسو درباره ثبات عملکرد تیم گفت: هدف ما این است که در هر مسابقه، صرف نظر از نام حریف، با کیفیتی یکنواخت ظاهر شویم. او اعتقاد داشت تیمش شایستگی کسب تساوی یا حتی بیش از آن را داشت و از عملکرد رودریگو نیز تمجید کرد: بازی خوب او در صحنههای مختلف، زمینهساز گل تیم بود.
او در واکنش به سخنان پپ گواردیولا پیش از بازی گفت: رابطه من با پپ بسیار خوب است و نیازی نمیبینم وارد ارزشگذاری صحبتهای او شوم.
آلونسو درباره سوتهای معترضانه پایان مسابقه توضیح داد: چنین واکنشهایی در شرایطی که تیم در خانه پیروز نمیشود طبیعی است. سطح انتظار هواداران بالاست اما در طول بازی، حمایتهایی بود که به تیم انرژی مثبت منتقل کرد و ما قدردان آن هستیم.
سرمربی تیم در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت شخصیاش گفت: نتایج همین چیزی است که دیده میشود اما این وضعیت برای مربیان بزرگ دنیا نیز پیش میآید. مهم این است که با مسئولیتپذیری و آرامش پیش برویم و بدانیم امکان بازگشت به مسیر موفقیت وجود دارد.
آلونسو همچنین از تأثیر مثبت ورود اندریک سخن گفت: او انرژی تازهای به جریان بازی اضافه کرد و حتی میتوانست به گل برسد. درباره در آغوش گرفتن رودریگو پس از گل نیز توضیح داد: فراتر از گل، عملکرد کلی او بسیار قابل توجه بود.
او در خصوص بازی آینده برابر آلاوس گفت: تمرکز ما روی این است که تیم با بهترین وضعیت فیزیکی و ذهنی وارد مسابقه شود. آلاوس در خانه تیمی قدرتمند است و ما باید برای یک مسابقه دشوار آماده باشیم.
در پایان درباره وضعیت مصدومیت امباپه گفت: هنوز زود است درباره حضور او در بازی یکشنبه اظهارنظر کنیم. نبود او در زمین تأثیرگذار است اما تیم فرصتهایی برای زدن گل دوم داشت و باید روی تبدیل موقعیتها به گل کار کرد.