جنجال ادموند بزیک و اخراج در دربی!
ادموند بزیک به علت اعتراض در دربی امیدها کارت قرمز گرفت.
به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته شانزدهم لیگ برتر امیدهای تهران، تیمهای پرسپولیس و استقلال از ساعت ۱۴ امروز در ورزشگاه امامرضا (ع) به مصاف هم رفتند. دیداری که مانند دور رفت، باز هم برنده نداشت.
بارش مداوم باران فضای مسابقه را سنگین و تاکتیکی کرده بود و دو تیم پس از ۹۰ دقیقه تقابل پرفشار، به تساوی صفر بر صفر رضایت دادند تا شاگردان ادموند بزیک با این نتیجه به امتیاز ۲۳ برسند.
اما مهمترین اتفاق این بازی نه در زمین، بلکه روی نیمکت پرسپولیس رخ داد؛ جایی که ادموند بزیک، سرمربی سرخها، پس از دریافت کارت زرد دوم از داور، با تصمیم قاطع اخراج شد.
بزیک که نسبت به چند تصمیم داوری معترض بود، پس از تداوم اعتراضها کارت زرد دوم را دریافت کرد و مجبور شد زمین را ترک کند. سعید امیری نیز از نیمکت پرسپولیس در همین جریان با کارت زرد دوم اخراج شد تا حواشی نیمکت سرخها به اوج برسد.
در سوی مقابل نیز کاپیتان استقلال پس از دریافت دومین کارت زرد از بازی اخراج شد تا این دربی امیدها سه اخراجی داشته باشد.
با وجود تنشهای روی نیمکت، دو تیم در زمین فرصتهایی محدود خلق کردند و هیچکدام نتوانستند قفل دروازهها را باز کنند. در نهایت دربی امیدها بدون گل و با حاشیهای مهم برای پرسپولیسیها به پایان رسید.