صحبت مهم اوسمار در مورد لیست مازاد پرسپولیس

صحبت مهم اوسمار در مورد لیست مازاد پرسپولیس
اوسمار ویرا می‌گوید هنوز لیست مازادی به باشگاه تحویل نداده است.

به گزارش ایلنا، اوسمار ویه‌را در آخرین صحبت‌های خود درباره وضعیت نقل‌وانتقالات زمستانی پرسپولیس، تصویر روشنی از برنامه باشگاه ارائه داده است. او که تیمش هنوز دو مسابقه دیگر تا پایان نیم‌فصل پیش رو دارد، اعلام کرد در حال حاضر هیچ لیست مازادی وجود ندارد و تمام بازیکنان باید روی عملکردشان در این دو هفته تمرکز کنند.

اوسمار در این‌باره گفت: برای نیم فصل فعلا برنامه و خروجی نداریم. دو جای خالی در لیست‌مان داریم که شاید از آن استفاده کنیم.

این صحبت‌ها نشان می‌دهد سرمربی پرسپولیس می‌خواهد پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، فرصت بیشتری به تمام نفرات بدهد. به این ترتیب، بازیکنانی که در هفته‌های اخیر کمتر بازی کرده‌اند نیز هنوز شانس دارند تا از خط قرمز احتمالی دور بمانند و سرنوشت خود را تغییر دهند.

با این صحبت‌ها، مشخص شد که فعلا اخبار و اسامی مطرح‌شده پیرامون لیست خروج، صرفاً گمانه‌زنی رسانه‌ای است و هنوز هیچ تصمیم قطعی اتخاذ نشده است.

در شرایطی که نیم‌فصل به پایان نزدیک می‌شود، این دو بازی می‌تواند برای برخی بازیکنان فرصتی طلایی و برای برخی دیگر شاید آخرین شانس باشد تا سرمربی را برای ماندن قانع کنند.

