به گزارش ایلنا، در حالی که لیگ باشگاهی فوتبال در کشورهای حاشیه خلیج فارس به علت برگزاری فیفا عرب کاپ تعطیل شده، امروز تیم النصر در استادیوم آل نهیان ابوظبی در دیداری دوستانه به مصاف الوحده رفت. این بازی تقابل بین کریس رونالدو، فوق‌ستاره تیم عربستانی با دوشان تادیچ، ستاره پیشین تیم آژاکس، بود که در نهایت با نتیجه 4-2 به سود تیم النصر خاتمه یافت اما در نیمه اول این بازی اتفاق جالبی در محوطه جریمه النصری‌ها رخ داد.

نکته مهم اینکه در این بازی رضا غندی‌پور، مهاجم ایرانی الوحده، در ترکیب این تیم حضور داشت و در این لحظه جالب هم نقش اصلی را ایفا کرد. در شرایطی که الوحده روی یک حرکت از سمت راست برای حمله به دروازه حریف تلاش می‌کرد، روی پاس استثنایی دوشان تادیچ، غندی‌پور با فرار از پشت سر سیماکان در موقعیت تک به تک قرار گرفت.

او در حالی از مدافع گرانقیمت النصر که در لایپزیش حضور داشت، عبور کرد که در لحظه آخر دست این بازیکن، غندی‌پور را لمس کرد و همین کافی بود تا او روی زمین بیفتد و داور هم بدون طمانینه نقطه پنالتی را نشان بدهد. اعلام پنالتی با لبخند مرموز و شیطنت‌آمیز غندی‌پور همراه شد او در حالی که به سیماکان نگاه می‌کرد، به این شکل هوش و تیزچنگی خود را نمایان کرد.

این در شرایطی است که دوشان تادیچ توپ را برداشت تا ضربه را به سمت دروازه بزند، غندی‌پور هم به پشت محوطه جریمه حرکت کرد و در این لحظه با کریستیانو رونالدو مواجه شد که از اعلام این پنالتی چندان خوشحال به نظر نمی‌رسید و وقتی غندی‌پور را دید واکنشی هم به این مهاجم جوان ایرانی نشان داد که با لبخند او همراه شد.

رونالدو در این لحظه در حالی که زبان بدنش هم نشان می‌داد، پنالتی غندی‌پور را زیر سوال بُرد و با لبخند به این بازیکن اشاره کرد که خطای پنالتی رخ نداده و او توانسته از داور پنالتی بگیرد. رونالدو معتقد بود که در این صحنه برخورد سیماکان و غندی‌پور اجتناب‌ناپذیر بوده و طبیعتا در چنین شرایطی اعلام پنالتی صحیح نیست.

او در این لحظه با واکنش غندی‌پور هم همراه شد و این مهاجم جوان دستی هم به شانه رونالدو زد تا این لحظه جالب به ثبت برسد. جایی که رونالدو احتمالا در ذهنش این هنر رندانه غندی‌پور را که توانست از مدافع مشهور النصر خطای پنالتی بگیرد، ستایش کرد.

