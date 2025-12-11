مراسم افتتاحیه پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان، چهارشنبه شب در باشگاه دبی برگزار شد. در این مراسم تعدادی از مقامات کشور امارات، ماجد راشد رئیس کمیته پارالمپیک آسیا، غفور کارگری رئیس کمیته پارالمپیک ایران و تعداد دیگری از مسئولان کمیته‌های ملی سایر کشورهای شرکت کننده حضور داشتند. کاروان ایران نیز که با ۱۹۴ ورزشکار در این دوره‌ از بازی‌ها حضور یافته، با پرچم‌داری زهرا رحیمی ملی‌پوش پرافتخار و جوان تیم پاراتکواندوی کشورمان در این مراسم رژه رفت.