کامبک منچسترسیتی مقابل رئال مادرید در شب پیروزی آرسنان و توقف پاری سن ژرمن

به گزارش ایلنا، در شب پایانی رقابت‌های هفته ششم لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 و از ساعت 23:30 شب گذشته (چهارشنبه) تیم فوتبال رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میزبان منچسترسیتی بود و در حالی که ابتدا با یک گل از میهمان خود پیش افتاد؛ کامبک خورد و در نهایت تن به شکست 2 بر یک داد.

در این بازی ابتدا این رئال بود که با گل دقیقه 26 رودریگو پیش افتاد اما در ادامه نیکو اورایلی (35) و ارلینگ هالند (43-پنالتی) موفق به گلزنی شده و شکست شاگردان ژابی آلونسو را رقم زدند.

در بازی همزمان؛ آرسنال در خانه کلوب‌بروژ به میدان رفت و با نتیجه قاطع 3 بر صفر به پیروزی رسید.

نونی مادوئکه در این بازی برای توپچی‌ها بریس (25 و 47) کرد و دیگر گل این تیم نیز توسط گابریل مارتینلی (56) به ثمر رسید.

در دیگر بازی؛ یوونتوس در خانه و با نتیجه 2 بر صفر پافوس را شکست داد.

وستون مک‌کنی (67) و جاناتان دیوید (73) برای بیانکونری در این بازی گلزنی کردند.

همچنین پاری‌سن‌ژرمن در دیداری خارج از خانه میهمان اتلتیک‌بیلبائو بود و با تساوی بدون گل متوقف شد.

دورتموند نیز با وجود بریس یولیان برانت (18 و 51) در دیداری خانگی مقابل بوده؛ در نهایت با تساوی 2-2 متوقف شد.

در دیگر بازی برگزار شده که در واقع تقابل جذاب مورینیو و کونته بود؛ ناپولی در خانه بنفیکا تن به شکست 2 بر صفر داد تا آقای خاص نشان دهد که هنوز هم چیزهایی در چنته دارد؛ اگرچه همه می‌دانند که کونته در لیگ قهرمانان یک بازنده مطلق است!

در آخرین بازی نیز لورکوزن در خانه و مقابل نیوکاسل به تساوی 2-2 رضایت داد.

جدول فاز لیگی فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 در پایان هفته ششم؛ همچنان آرسنال را با 18 امتیاز کامل صدرنشین می‌بیند. بایرن مونیخ با 15 و پاری‌سن‌ژرمن با 13 امتیاز نیز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.

