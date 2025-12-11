به گزارش ایلنا، مهدی اسکندری مدیرعامل تیم فوتسال عرشیا آذربایجان شهرقدس در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: من خودم ورزشکار بودم و در فوتبال و فوتسال فعالیت داشتم. شرایط به شکلی بود که توانستیم در شرکت خود تیم‌داری کنیم. با عشق و علاقه این کار را انجام می‌دهیم. مالک این باشگاه شرکت عرشیا آذربایجان است و به دلیل دغدغه‌های من و پدرم این باشگاه را راه‌اندازی کردیم. نتایج خوبی گرفته‌ایم و ان‌شاءالله بتوانیم در ادامه راه از بی‌مهری‌ها خسته نشویم و ادامه دهیم. تمام این فعالیت به‌خاطر علاقه شخصی، عشق به این ورزش و تعصب نسبت به منطقه‌ای است که آن را محروم می‌دانیم و متأسفانه سرمایه‌گذاری ورزشی کمی در آن انجام می‌شود.

او در مورد تعداد بازیکنان بومی در تیم خود گفت: با توجه به اینکه تیمی در این شهر وجود نداشته است، در بزرگسالان بازیکنان محدودی داریم اما در پایه‌ها تعداد قابل‌توجهی بازیکن بومی داریم. هدف ما صرفا حضور یک‌ساله در لیگ برتر نیست و برنامه‌ریزی‌های کلان داریم. امیدواریم هر سال با ظرفیت بیشتری از استان تهران و شهرقدس تیم را تشکیل دهیم.

وی در خصوص عملکرد این تیم در فصل جاری لیگ فوتسال گفت: چیزی که برای ما اهمیت دارد این است که خود من، به‌عنوان مدیرعامل باشگاه، سال‌ها از پایه‌ها همین مسیر را طی کرده‌ام، نیازها و مشکلات را دیده‌ام و تلاش کرده‌ایم مجموعه‌ای همدل و قوی تشکیل دهیم. با وجود اینکه از نظر بودجه جزء دو یا سه تیم آخر لیگ هستیم و سایر تیم‌ها حمایت‌های استانی گسترده‌ای دارند اما به لطف خدا و نیت صادقانه‌ای که برای کار داریم، توانستیم نتیجه بگیریم. شاید روی کاغذ نباید در این جایگاه می‌بودیم اما تلاش و همدلی بازیکنان این موفقیت را رقم زده است.

او در مورد پیشنهاد استقلال و پرسپولیس برای خرید امتیاز این تیم گفت: اوایل فصل که کار ما شروع شد، شاید خیلی‌ها منتظر بودند که ما جا بزنیم. از دو باشگاه مطرح تهرانی نیز گ، ابتدا استقلال و سپس پرسپولیس پیشنهاداتی مطرح شد اما ما همان ابتدا مخالفت کردیم، چرا که وارد لیگ شده بودیم تا خودمان کار را انجام دهیم و برنامه‌ریزی‌مان چندین‌ساله است، نه اینکه یک فصل کار کنیم و تمام شود. دنبال ایجاد مسیر پایدار برای فوتسال این شهر و استان هستیم. درخصوص قیمت امتیاز نیز براساس استعلام از هیئت فوتبال، مبالغی بین ۱۰ تا ۱۵ یا ۲۰ میلیارد عنوان می‌شود اما برای ما اهمیتی ندارد. همان زمان گفت‌وگوها را متوقف کردیم و ادامه ندادیم.

وی در خصوص هزینه‌های انجام شده برای این تیم گفت: ما از ابتدا بودجه بسیار محدودی بستیم که تاکنون حدود ۶۰ درصد آن محقق شده است. تا این لحظه چیزی حدود ۲۵ میلیارد تومان، کمی بیشتر، هزینه کرده‌ایم.

او در خصوص جدایی سرمربی عرشیا آذربایجان گفت: در ابتدای تشکیل تیم، آقای یحیی‌زاده کنار ما بود و زحمات زیادی کشید اما در طول فصل گذشته و امسال، بارها به علت مسائل شخصی یا مسائل مرتبط با شهرستان استعفا داده بودند. در نهایت به دلیل مشکلات شخصی حاد که تمرکز او را از تیم می‌گرفت، به‌صورت کاملا دوستانه و توافقی تصمیم گرفتیم همکاری را قطع کنیم و برای او آرزوی موفقیت داریم.

وی افزود: تمام اعضای کادر فنی در حمایت از یحیی‌زاده که سرمربی بودند استعفا داده بودند. او به دلیل مسائل شخصی و غیرمرتبط با باشگاه مجبور به قطع همکاری شد. ما کادر فنی را متقاعد کردیم که ادامه دهند. نصیری نیز فعلا به‌عنوان مربی موقت کنار تیم هستند. ممکن است تا پایان فصل بمانند یا زودتر تغییر کنند. بسته به شرایط تیم و گزینه‌های موجود بهترین تصمیم را خواهیم گرفت. هیچ فشاری روی او برای کسب نتایج وجود ندارد و ما حرفه‌ای رفتار می‌کنیم. پس از پایان فصل درباره آینده تصمیم خواهیم گرفت.

اسکندری در مورد حمایت مسئولان از تیم گفت: زمانی که یک ماه بیشتر به آغاز لیگ برتر نمانده بود، احساس می‌کردیم از نظر مدیریتی و مالی شرایط حضور با تمام توان در لیگ را نداریم. جلساتی برگزار شد و حمایت‌های لفظی و معنوی از سوی فرماندار، شهردار، نماینده مجلس و سایر مسئولان صورت گرفت اما اگر از یک تا صد بخواهم میزان تحقق وعده‌ها را بگویم، هنوز حتی پنج درصد هم انجام نشده است. درخصوص سالن نیز ابتدا که تحت اختیار شهرداری بود، قول‌های زیادی داده شد اما پس از واگذاری به پیمانکار، تنها چند هفته نخست به ما سانس داده شد و بعد از آن دیگر این اتفاق نیفتاد. اکنون تمام هزینه‌های برگزاری مسابقه، ازجمله نیروی انتظامی، اورژانس و… را باشگاه شخصا پرداخت می‌کند و عملا حمایتی صورت نمی‌گیرد.

او در مورد جدایی تعدادی از بازیکنان تیم خود گفت: طبیعی است که در اولین سال حضور در لیگ برتر و هنگام انعقاد قرارداد با بازیکنان در این سطح، برخی مسائل به‌وجود بیاید. تمام بازیکنان ابتدا با نظر کادر فنی جذب شدند. بازیکنان جداشده نیز هرکدام دلیل شخصی یا فنی داشتند و همه چیز توافقی پیش رفت. خوشبختانه هیچ‌گونه چالش حرفه‌ای یا اخلاقی نداشتیم. با اینکه تنها ماندیم و شرکت ما در شرایط سخت اقتصادی قرار داشت، تمام تعهدات مالی را به‌موقع انجام دادیم و فکر می‌کنم یکی از معدود تیم‌هایی هستیم که بیش از ۵۰ درصد قراردادها را پرداخت کرده‌ایم.

اسکندری در خصوص اقدامات صورت گرفته برای پخش زنده مسابقات تیم خود گفت: انتظار داشتیم به‌عنوان نماینده استان تهران مشکلی برای پخش نداشته باشیم اما برخلاف تصور، حتی با پرداخت هزینه نیز به نتیجه نرسیدیم. با صداوسیما و شبکه ورزش نامه‌نگاری کردیم اما به دلایل مختلف، از جمله شرایط جنگی منطقه، امکان پخش فراهم نشد. فقط توانستیم از طریق پلتفرم آنتن پخش داشته باشیم. در این موضوع نیز کاملاً تنها ماندیم.

او در مورد وضعیت قراردادی بازیکنان این تیم برای فصل آتی گفت: تمام بازیکنان براساس قرارداد اولیه در فصل بعد نیز با تیم هستند اما شرط شده که برای فصل آینده توافق جدید صورت گیرد. بسته به بودجه و حمایت‌هایی که بتوانیم جذب کنیم، درباره کادر فنی و بازیکنان تصمیم‌گیری خواهیم کرد. تلاش ما حفظ شاکله اصلی تیم و اضافه کردن چند بازیکن برای تقویت خواهد بود. تیم ما ستاره‌محور نیست و فلسفه‌مان ساختن تیمی یکدست و منسجم است.

انتهای پیام/