رونمایی از ترکیب دو تیم رئال مادرید و منچسترسیتی

به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته ششم از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا از ساعت 23:30 امشب تیم های رئال مادرید و منچسترسیتی با هم مصاف می دهند.

ترکیب رئال مادرید برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

کورتوا | والورده، رودیگر، آسنسیو، کارراس | شوامنی، سبایوس، بلینگام، | وینیسیوس، گونزالو گارسیا و رودریگو

ترکیب منچسترسیتی برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

دوناروما | نونس، دیاز، گواردیول، اورایلی | گونزالس | دوکو، شرکی، فودن، سیلوا | هالند

