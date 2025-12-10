خبرگزاری کار ایران
لیگ قهرمانان اروپا؛

رونمایی از ترکیب دو تیم رئال مادرید و منچسترسیتی

کد خبر : 1725926
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب دو نیم رئال مادرید و منچسترسیتی مشخص شد.

به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته ششم از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا از ساعت 23:30 امشب تیم های رئال مادرید و منچسترسیتی با هم مصاف می دهند. 

ترکیب رئال مادرید برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

کورتوا | والورده، رودیگر، آسنسیو، کارراس | شوامنی، سبایوس، بلینگام، | وینیسیوس، گونزالو گارسیا و رودریگو

ترکیب منچسترسیتی برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

دوناروما | نونس، دیاز، گواردیول، اورایلی | گونزالس | دوکو، شرکی، فودن، سیلوا | هالند

 

انتهای پیام/
