به گزارش ایلنا، تساوی یک بر یک استقلال برابر ملوان در شرایطی رقم خورد که آبی‌پوشان امیدوار بودند با کسب سه امتیاز خود را به صدر جدول نزدیک کنند، اما صحنه‌ای جنجالی در ثانیه‌های پایانی مسابقه، فضای بازی و پس‌لرزه‌های آن را تحت تأثیر قرار داد.

در واپسین حمله‌های استقلال، صالح حردانی پس از برخورد با سجاد آشوری در محوطه جریمه زمین خورد؛ صحنه‌ای که بازیکنان استقلال آن را خطای مسلم دانستند. با این حال داور مسابقه دستور به ادامه بازی داد و اتاق VAR نیز بازبینی این برخورد را ضروری تشخیص نداد.

این تصمیم با واکنش شدید بازیکنان استقلال همراه شد. بسیاری از آن‌ها دقایقی پس از پایان مسابقه، تصاویر و فیلم‌های صحنه را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند و معتقد بودند برخورد بازیکن ملوان باعث سرنگونی حردانی شده است.

حردانی نیز که در زمان خروج از زمین با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، با ناراحتی گفت: «صددرصد پنالتی بود. صحنه واضح را نمی‌گیرند و بعد بازیکن را محروم می‌کنند. بیشتر از این چه باید گفت؟»

موضوع حتی به نشست خبری پس از مسابقه کشیده شد؛ جایی که ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، اعلام کرد این صحنه می‌توانست مسیر بازی را تغییر دهد و تصمیم داوری نتیجه نهایی را تحت تأثیر قرار داده است.

اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد و استقلالی‌ها معتقدند یک پنالتی مهم از آن‌ها گرفته شده؛ اتفاقی که نه‌تنها نتیجه بازی، بلکه جایگاه تیم در کورس صدرنشینی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

