خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حردانی: صحنه پنالتی کاملاً واضح بود و حق‌مان ضایع شد

حردانی: صحنه پنالتی کاملاً واضح بود و حق‌مان ضایع شد
کد خبر : 1725918
لینک کوتاه کپی شد.

استقلال پس از تساوی برابر ملوان معتقد است یک پنالتی واضح روی صالح حردانی در لحظات پایانی نادیده گرفته شده و این تصمیم داوری نتیجه مسابقه و جایگاه تیم را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش ایلنا،  تساوی یک بر یک استقلال برابر ملوان در شرایطی رقم خورد که آبی‌پوشان امیدوار بودند با کسب سه امتیاز خود را به صدر جدول نزدیک کنند، اما صحنه‌ای جنجالی در ثانیه‌های پایانی مسابقه، فضای بازی و پس‌لرزه‌های آن را تحت تأثیر قرار داد.

در واپسین حمله‌های استقلال، صالح حردانی پس از برخورد با سجاد آشوری در محوطه جریمه زمین خورد؛ صحنه‌ای که بازیکنان استقلال آن را خطای مسلم دانستند. با این حال داور مسابقه دستور به ادامه بازی داد و اتاق VAR نیز بازبینی این برخورد را ضروری تشخیص نداد.

این تصمیم با واکنش شدید بازیکنان استقلال همراه شد. بسیاری از آن‌ها دقایقی پس از پایان مسابقه، تصاویر و فیلم‌های صحنه را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند و معتقد بودند برخورد بازیکن ملوان باعث سرنگونی حردانی شده است.

حردانی نیز که در زمان خروج از زمین با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، با ناراحتی گفت: «صددرصد پنالتی بود. صحنه واضح را نمی‌گیرند و بعد بازیکن را محروم می‌کنند. بیشتر از این چه باید گفت؟»

موضوع حتی به نشست خبری پس از مسابقه کشیده شد؛ جایی که ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، اعلام کرد این صحنه می‌توانست مسیر بازی را تغییر دهد و تصمیم داوری نتیجه نهایی را تحت تأثیر قرار داده است.

اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد و استقلالی‌ها معتقدند یک پنالتی مهم از آن‌ها گرفته شده؛ اتفاقی که نه‌تنها نتیجه بازی، بلکه جایگاه تیم در کورس صدرنشینی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری