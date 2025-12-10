خبرگزاری کار ایران
واکنش تاجرنیا به پنالتی جنجالی استقلال (عکس)
کد خبر : 1725913
علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره استقلال، پس از تساوی برابر ملوان با انتقاد تند از داوری اعلام کرد که صحنه مشکوک خطا روی صالح حردانی حتی در VAR بررسی نشده و باشگاه از این موضوع شکایت خواهد کرد.

به گزارش ایلنا،  علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره باشگاه استقلال، پس از تساوی یک بر یک این تیم مقابل ملوان و جنجال ایجادشده درباره عدم اعلام خطا روی صالح حردانی، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی به نحوه قضاوت تیم داوری و عملکرد VAR اعتراض کرد.

تاجرنیا در این پیام تأکید کرده است که وقتی صحنه‌های حساس و مشکوک به سود استقلال مورد بازبینی قرار نمی‌گیرد، طبیعی است که احساس تبعیض میان هواداران افزایش پیدا کند. او نوشت:«وقتی صحنه‌های مشکوک داوری که به نفع استقلال است در VAR بررسی نمی‌شود، به احساس تبعیض و خشم هواداران افزوده می‌شود. ضمن ثبت شکایت از نحوه قضاوت، از حق استقلال دفاع خواهیم کرد.»

صحنه مورد اشاره مربوط به لحظات پایانی مسابقه است؛ جایی که صالح حردانی پس از برخورد با سجاد آشوری در محوطه جریمه سرنگون شد. بازیکنان استقلال بلافاصله معتقد به خطای پنالتی بودند و تصاویر آهسته نیز این برخورد را قابل بحث نشان می‌داد.

با این حال داور مسابقه ادامه بازی را اعلام کرد و اتاق VAR نیز صحنه را برای بازبینی فرا نخواند. این تصمیم با اعتراض شدید بازیکنان و نیمکت استقلال همراه شد و پس از پایان بازی نیز واکنش‌های گسترده‌ای از سوی هواداران و مسئولان باشگاه به همراه داشت.

واکنش تاجرنیا به پنالتی جنجالی استقلال (عکس)

