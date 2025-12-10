ترکیب احتمالی اتلتیک بیلبائو و پاریسنژرمن
اتلتیک بیلبائو و پاریسنژرمن در حالی چهارشنبه شب در سنمامس روبهروی هم قرار میگیرند که میزبان برای بقا در لیگ قهرمانان میجنگد و پاریس با وجود مشکلات دفاعی، به دنبال تثبیت جایگاهش در جمع تیمهای بالای جدول است.
به گزارش ایلنا، دیدار اتلتیک بیلبائو و پاریسنژرمن در چارچوب هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا، ساعت ۲۳:۳۰ چهارشنبه ۱۹ آذر به وقت ایران در ورزشگاه سنمامس برگزار خواهد شد. این مسابقه برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد؛ بیلبائو برای زنده نگهداشتن امیدهای صعود و پاریس برای ادامه حضور در جمع تیمهای بالای جدول ۳۶ تیمی این فصل رقابتها.
بیلبائو؛ چشم دوخته به امتیاز خانگی برای بقا
شاگردان ارنستو والورده در شرایطی وارد این مسابقه میشوند که روندشان در فصل جدید همراه با فراز و نشیب بوده است. این تیم در لالیگا طی ۱۶ هفته تنها ۲۳ امتیاز کسب کرده و در رده هفتم قرار دارد. در لیگ قهرمانان نیز با ۴ امتیاز از ۵ بازی، در رتبه ۲۸ جدول ایستاده و در آستانه حذف قرار دارد.
پیروزی ارزشمند یک بر صفر مقابل اتلتیکو مادرید، روحیه لازم را به بیلبائو بازگرداند اما والورده با بحران غایبان روبهرو است. پاردس محروم است، آلوارز به دلیل پرونده دوپینگ در دسترس نیست و ناوارو، پرادوس، اگیلوز، سنادی و ایناکی ویلیامز مصدوماند. وضعیت لاپورت نیز نامشخص است. با این شرایط، سنگینی کار در خط حمله روی سانست، برنگوئر و گوروزتا خواهد بود؛ در حالی که سیمون طبق معمول سنگر اصلی بیلبائو را حفظ میکند.
بیلبائو با اتکا به سبک همیشگی والورده یعنی بازی صبورانه و ضدحمله، تلاش خواهد کرد از امتیاز میزبانی برای نجات فصل اروپایی خود استفاده کند.
پاریسنژرمن؛ حمله در اوج، دفاع در بحران
جریان مسابقات برای پاریسنژرمن متفاوت است. تیم لوئیس انریکه با ۱۲ امتیاز از پنج بازی در جایگاه چهار لیگ قهرمانان قرار دارد و با پیروزی مقابل تاتنهام (۵-۳) و رن (۵-۰) نشان داده بخش هجومی تیم در فرم ایدهآل است.
با این حال، خط دفاعی پاریس در این فصل نقطه ضعف بزرگ بوده و غیبتهای متعدد شرایط را سختتر کرده است. هرناندز محروم است و حکیمی، دوئه و مندز نیز به دلیل مصدومیت غایباند. وضعیت برالدو و شوالیه هم مبهم است. انریکه احتمالا بار دیگر از ساختار تهاجمیاش بهره میبرد تا ضعفهای عقب زمین جبران شود.
دمبله، بارکولا و کواراتسخلیا سه ضلع خط حملهای خواهند بود که میتوانند با بهرهگیری از مشکلات دفاعی بیلبائو، پاریس را در مسیر تثبیت جایگاهش نگه دارند.
ترکیبهای احتمالی
اتلتیک بیلبائو:
سیمون؛ آرسو، ویویان، لکوئه، برچیچه؛ رویز، گالرتا، خائورگیزار؛ برنگوئر، سانست، گوروزتا.
پاریسنژرمن:
شوالیه؛ زئیر امری، مارکینیوش، پاچو، مندز؛ نوس، ویتینیا، رویز؛ دمبله، بارکولا، کواراتسخلیا.