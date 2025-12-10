ترکیب احتمالی رئال‌ مادرید و منچسترسیتی

به گزارش ایلنا، دیدار حساس رئال‌ مادرید و منچسترسیتی از هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار می‌شود؛ مسابقه‌ای که کلمان تورپن داور بین‌المللی فرانسوی آن را قضاوت خواهد کرد.

رئال‌ مادرید در شرایطی به استقبال این بازی می‌رود که با موج گسترده‌ای از مصدومیت‌ها روبه‌رو شده است. ژابی آلونسو در دو مسابقه اخیر تیمش مقابل اتلتیک بیلبائو و سویا، ترنت الکساندر آرنولد و ادر میلیتائو را به دلیل آسیب‌دیدگی طولانی‌مدت از دست داد. علاوه بر این دو بازیکن، دنی کارواخال، داوید آلابا، فرلان مندی، دین هویسن و ادواردو کاماوینگا نیز قادر به همراهی تیم نیستند و وضعیت کیلیان امباپه نیز تا لحظات پایانی نامشخص خواهد بود.

در سوی دیگر، منچسترسیتی با شرایطی بهتر وارد میدان می‌شود. تنها غایب قطعی پپ گواردیولا، متئو کواچیچ است و سرمربی سیتی می‌تواند تقریباً با ترکیب کامل، تیمش را برای این بازی مهم و خاطره‌ساز در برنابئو راهی میدان کند. حساسیت این مسابقه باعث شده توجه بسیاری از فوتبال‌دوستان به آن جلب شود.

ترکیب احتمالی رئال‌ مادرید:

تیبو کورتوا، رائول آسنسیو، آنتونیو رودیگر، آلوارو کارراس، فران گارسیا، اورلین شوامنی، فدریکو والورده، آردا گولر، جود بلینگام، وینیسیوس جونیور و رودریگو.

ترکیب احتمالی منچسترسیتی:

جانلوییجی دوناروما، متئوس نونیز، روبن دیاز، یوشکو گواردیول، نیکو اورایلی، نیکو گونزالس، برناردو سیلوا، تیجانی ریندرز، فیل فودن، ارلینگ هالند و جرمی دوکو.

