اخباری زیر تیغ جراحی رفت!

به گزارش ایلنا، محمدرضا اخباری، دروازه‌بان باتجربه لیگ برتر، پس از افزایش درد ناشی از مصدومیت قدیمی مینیسک، تصمیم به جراحی گرفت و روز گذشته زانوی خود را زیر تیغ جراحان برد. این آسیب‌دیدگی که چند سال همراه او بود، پس از فیفادی آبان شدت گرفت و موجب شد کادر پزشکی جراحی را بهترین راه درمان تشخیص دهد.

اخباری اکنون دوران نقاهت پس از عمل را سپری می‌کند و قرار است طی چند روز آینده فرآیند فیزیوتراپی و بازتوانی خود را آغاز کند.

اگرچه مدت زمان دقیق دوری او از میادین هنوز اعلام نشده، اما برآورد اولیه نشان می‌دهد این بازیکن دست‌کم سه ماه امکان بازگشت به مسابقات را نخواهد داشت.

انتهای پیام/