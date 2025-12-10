خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اخباری زیر تیغ جراحی رفت!

اخباری زیر تیغ جراحی رفت!
کد خبر : 1725907
لینک کوتاه کپی شد.

محمدرضا اخباری پس از تشدید درد ناشی از مصدومیت قدیمی مینیسک، تحت عمل جراحی قرار گرفت و طبق برآورد اولیه، حداقل سه ماه دور از میادین خواهد بود.

به گزارش ایلنا،  محمدرضا اخباری، دروازه‌بان باتجربه لیگ برتر، پس از افزایش درد ناشی از مصدومیت قدیمی مینیسک، تصمیم به جراحی گرفت و روز گذشته زانوی خود را زیر تیغ جراحان برد. این آسیب‌دیدگی که چند سال همراه او بود، پس از فیفادی آبان شدت گرفت و موجب شد کادر پزشکی جراحی را بهترین راه درمان تشخیص دهد.

اخباری اکنون دوران نقاهت پس از عمل را سپری می‌کند و قرار است طی چند روز آینده فرآیند فیزیوتراپی و بازتوانی خود را آغاز کند.

اگرچه مدت زمان دقیق دوری او از میادین هنوز اعلام نشده، اما برآورد اولیه نشان می‌دهد این بازیکن دست‌کم سه ماه امکان بازگشت به مسابقات را نخواهد داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری