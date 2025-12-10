خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علی‌نژاد: برای برد مقابل استقلال آمده بودیم

علی‌نژاد: برای برد مقابل استقلال آمده بودیم
کد خبر : 1725905
لینک کوتاه کپی شد.

محمد علی‌نژاد، زننده گل تساوی ملوان مقابل استقلال، پس از پایان مسابقه تأکید کرد تیمش برای کسب سه امتیاز به تهران آمده بود و هدفشان انتقام‌گیری از جام حذفی نبود.

به گزارش ایلنا،  تیم ملوان در دیدار هفته سیزدهم لیگ برتر توانست با گل محمد علی‌نژاد، شکست مقابل استقلال را جبران کند و با یک امتیاز به انزلی بازگردد. علی‌نژاد پس از پایان مسابقه درباره این رقابت گفت: بازی خوبی بود و هدف‌مان از ابتدا کسب سه امتیاز بود اما با یک گل بد غافلگیر شدیم. بین دو نیمه با صحبت‌های آقای زارع بهتر شدیم و خدا لطف کرد که توانستم گل تساوی را بزنم. از این گل لذت بردم؛ مشابه همین گل را قبلاً به پرسپولیس هم زده بودم.

او با اشاره به حمایت پرشمار هواداران ملوان در ورزشگاه شهرقدس افزود: هواداران همیشه به ما لطف دارند. تلاش‌مان این است که چه در انزلی و چه بیرون از خانه، کاری کنیم که با رضایت برگردند. در این بازی هم تمام توان‌مان را گذاشتیم و امیدوارم از این نتیجه ناراضی نباشند.

مهاجم ملوان درباره حواشی داوری اظهار کرد: در مورد داوری صحبت نمی‌کنم؛ افراد دیگری هستند که در این زمینه نظر دهند.

علی‌نژاد همچنین وضعیت ملوان را نسبت به سال‌های اخیر متفاوت دانست و گفت: همان‌طور که آقای زارع گفته‌اند، با آمدن آقای پوررشید تیم نظم و برنامه‌ریزی بهتری پیدا کرده است. مشکلات مالی گذشته برطرف شده و هدفگذاری مشخصی برای حضور در بالای جدول و حتی کسب سهمیه وجود دارد.

او در پایان درباره تقابل دوباره با استقلال پس از فینال جام حذفی تأکید کرد: به انتقام فکر نکردیم. هدف فقط سه امتیاز بود تا در جمع تیم‌های بالای جدول بمانیم. خدا را شکر که نباختیم و امیدوارم با برد هفته آینده شرایط‌مان بهتر شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری