علینژاد: برای برد مقابل استقلال آمده بودیم
محمد علینژاد، زننده گل تساوی ملوان مقابل استقلال، پس از پایان مسابقه تأکید کرد تیمش برای کسب سه امتیاز به تهران آمده بود و هدفشان انتقامگیری از جام حذفی نبود.
به گزارش ایلنا، تیم ملوان در دیدار هفته سیزدهم لیگ برتر توانست با گل محمد علینژاد، شکست مقابل استقلال را جبران کند و با یک امتیاز به انزلی بازگردد. علینژاد پس از پایان مسابقه درباره این رقابت گفت: بازی خوبی بود و هدفمان از ابتدا کسب سه امتیاز بود اما با یک گل بد غافلگیر شدیم. بین دو نیمه با صحبتهای آقای زارع بهتر شدیم و خدا لطف کرد که توانستم گل تساوی را بزنم. از این گل لذت بردم؛ مشابه همین گل را قبلاً به پرسپولیس هم زده بودم.
او با اشاره به حمایت پرشمار هواداران ملوان در ورزشگاه شهرقدس افزود: هواداران همیشه به ما لطف دارند. تلاشمان این است که چه در انزلی و چه بیرون از خانه، کاری کنیم که با رضایت برگردند. در این بازی هم تمام توانمان را گذاشتیم و امیدوارم از این نتیجه ناراضی نباشند.
مهاجم ملوان درباره حواشی داوری اظهار کرد: در مورد داوری صحبت نمیکنم؛ افراد دیگری هستند که در این زمینه نظر دهند.
علینژاد همچنین وضعیت ملوان را نسبت به سالهای اخیر متفاوت دانست و گفت: همانطور که آقای زارع گفتهاند، با آمدن آقای پوررشید تیم نظم و برنامهریزی بهتری پیدا کرده است. مشکلات مالی گذشته برطرف شده و هدفگذاری مشخصی برای حضور در بالای جدول و حتی کسب سهمیه وجود دارد.
او در پایان درباره تقابل دوباره با استقلال پس از فینال جام حذفی تأکید کرد: به انتقام فکر نکردیم. هدف فقط سه امتیاز بود تا در جمع تیمهای بالای جدول بمانیم. خدا را شکر که نباختیم و امیدوارم با برد هفته آینده شرایطمان بهتر شود.