به گزارش ایلنا، سرمربی استقلال پس از توقف تیمش مقابل ملوان در هفته سیزدهم لیگ برتر، قضاوت داور و از دست رفتن فرصت‌های گل‌زنی را مهم‌ترین دلایل از دست رفتن سه امتیاز دانست. استقلال در این مسابقه که در ورزشگاه شهرقدس برگزار شد، با گل رستم آشورماتوف در نیمه نخست پیش افتاد اما در ادامه با دریافت یک گل، به تساوی یک بر یک رضایت داد.

ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پس از بازی، با اشاره به شرایط زمین اظهار کرد: بازی در چنین زمینی واقعاً سخت بود. نیمه اول عالی کار کردیم، موقعیت ساختیم و کاملاً درگیر بازی بودیم. اما از فرصت‌ها استفاده نکردیم و در نیمه دوم روی تنها شوت حریف گل خوردیم. نتیجه برای ما عادلانه نبود و امیدوارم این مسابقه برای‌مان درس باشد.

او با انتقاد از عملکرد داور افزود: به بازیکنانم افتخار می‌کنم، مخصوصاً به خاطر جنگندگی‌شان در نیمه اول. اما واقعاً ناراحت هستم که گلی نزدیم. درباره داوری بارها با احترام صحبت کرده‌ام اما باز هم جریمه شدم. صحنه خطا روی حردانی کاملاً واضح بود. همه دیدند که آن برخورد می‌توانست پنالتی باشد. انتظار داشتم این‌بار عدالت اجرا شود، چون واقعاً مستحق امتیاز بیشتری بودیم.

سرمربی استقلال در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد آزادی و موسی جنپو اظهار کرد: این نظر شخصی شماست و من به آن احترام می‌گذارم. نازون مصدوم است و نبودنش تأثیر دارد. مهاجمان همیشه زیر فشار هستند و باید به آن‌ها اعتمادبه‌نفس بدهیم تا در فرصت‌ها بهتر عمل کنند.

او درباره وضعیت یاسر آسانی نیز توضیح داد: آسانی بازیکنی باتجربه و باهوش است. طبیعی است که گاهی در فرم ایده‌آل نباشد اما راه‌حل پیدا می‌کند. وظیفه ماست که از او حمایت کنیم تا دوباره به بهترین عملکردش برسد.

ساپینتو همچنین درباره وضعیت جلال‌الدین ماشاریپوف گفت: ماشا فعلاً در فهرست ما نیست. کارهای اداری‌اش در حال انجام است و اگر به‌خوبی پیش برود، بزودی به تیم اضافه می‌شود.

سرمربی استقلال در پایان صحبت‌هایش بار دیگر به قضاوت داور اشاره کرد و گفت: واقعاً خسته شده‌ام. ما امروز بهتر از حریف بودیم اما باز هم فرصت کسب سه امتیاز از ما گرفته شد. من فقط عدالت می‌خواهم. امیدوارم چنین صحنه‌هایی تکرار نشود.

