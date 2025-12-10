ثابت‌ ایمانی: مساوی برابر استقلال عادلانه بود

ثابت‌ ایمانی در گفت‌وگو با خبرنگاران بیان کرد: این روزها هر تیمی برابر استقلال قرار بگیرد با دشواری‌های زیادی مواجه می‌شود، اما ما با انسجام و تمرکز خوبی بازی کردیم. اگر در برخی لحظات باهوش‌تر عمل می‌کردیم، شاید می‌توانستیم برنده میدان باشیم.

او درباره حاشیه‌های کنار زمین توضیح داد: بسیاری از صحنه‌ها را دقیق ندیدم و نمی‌توانم اظهارنظر کارشناسی داشته باشم، اما متأسفانه چنین تنش‌ها و اعتراض‌هایی در لیگ ما به موضوعی عادی تبدیل شده است.

ثابت‌ ایمانی سپس به فضای سکوها اشاره کرد و گفت: از تماشاگران استقلال انتظار می‌رفت حمایت‌شان در چارچوب اخلاق باشد. متأسفانه امروز فحاشی زیادی علیه سرمربی ما شنیده شد و این رفتارها زیبنده فوتبال ایران نیست.

او با یادآوری فینال جام حذفی سال گذشته افزود: این مسابقه تنها سه امتیاز داشت، اما نام استقلال و ملوان همیشه خاطره آن فینال را زنده می‌کند؛ فینالی که قهرمانی از ما گرفته شد و هنوز برای هواداران ما دردناک است. ترجیح می‌دهم وارد جزئیات نشوم.

هافبک ملوان با اشاره به انگیزه تیم برای جبران حسرت هواداران ادامه داد: تمام تلاش‌مان این بود که مردم انزلی را خوشحال کنیم. امیدواریم در بازی برگشت در خانه بتوانیم نتیجه بهتری کسب کنیم.

او همچنین به مناسبت روز مادر، به مادران ایرانی تبریک گفت و از اقدام فرهنگی باشگاه در این زمینه قدردانی کرد.

ثابت‌ ایمانی در پایان درباره نیمکت‌نشینی و شرایطش در فصل جاری اظهار داشت: ابتدای فصل مصدومیت داشتم و طبیعی بود که زمان بیشتری برای بازگشت به ترکیب نیاز باشد. صحبت‌هایی با سرمربی انجام شد و مشکلی وجود ندارد. تابع تصمیمات کادر فنی هستم و هر نقشی که برایم تعیین شود با تمام توان انجام می‌دهم.