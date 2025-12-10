خبرگزاری کار ایران
خادم‌پور: مساوی نتیجه عادلانه بود

سینا خادم‌پور پس از تساوی ملوان برابر استقلال تأکید کرد هر دو تیم نمایش خوبی داشتند و نتیجه مساوی منصفانه بوده است.

به گزارش ایلنا، دیدار استقلال و ملوان بندرانزلی در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر با تساوی یک بر یک خاتمه یافت؛ نتیجه‌ای که مانع از بازگشت استقلال به صدر جدول شد. سینا خادم‌پور، هافبک ملوان، پس از مسابقه عملکرد دو تیم را مثبت ارزیابی کرد و گفت بازی کیفیت بالایی داشته است.

خادم‌پور در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بازی بسیار پرفشار و باکیفیتی بود. ما از نظر روحی‌روانی در شرایط خوبی قرار داشتیم و برد هفته گذشته باعث شده بود با انگیزه بیشتری وارد این مسابقه شویم.

او با اشاره به وضعیت ملوان در جدول افزود: با یک بازی کمتر نتایج قابل قبولی گرفته‌ایم و می‌توانیم همین روند را بهتر هم کنیم. تیم جوان و هماهنگی داریم. هم استقلال نمایش خوبی داشت و هم ما؛ فکر می‌کنم تساوی عادلانه بود.

این بازیکن که سابقه حضور در استقلال را دارد، درباره دوران بازی‌اش در جمع آبی‌ها توضیح داد: زمانی که در استقلال بودم، تیم همیشه در مسیر رقابت برای قهرمانی قرار داشت. استقلال در آن سال‌ها بازیکنان باکیفیت زیادی در پست من داشت و ما جوان‌تر و کم‌تجربه‌تر بودیم. با این حال، خدا را شکر می‌کنم که فرصت پوشیدن پیراهن استقلال را پیدا کردم.

خادم‌پور درباره احتمال بازگشت به استقلال نیز گفت: دو سال دیگر با ملوان قرارداد دارم و به این تیم و مجموعه‌اش علاقه‌مند هستم. اما اگر شرایط فراهم شود، بازگشت به استقلال هم افتخار بزرگی برای من خواهد بود.

