اعلام کادر فنی جدید تیمهای ملی ووشو تا بازیهای آسیایی ۲۰۲۶
فدراسیون ووشو پس از پایان قرارداد سرمربیان پیشین، ترکیب جدید کادر فنی تیمهای ملی در بخشهای ساندا و تالو را معرفی کرد که این ترکیب تا پایان بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، فدراسیون ووشو ایران اسامی کادر فنی جدید تیمهای ملی در بخشهای ساندا و تالو رده بزرگسالان را اعلام کرد؛ ترکیبی که مأموریت آن تا پایان بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی–ناگویا ادامه خواهد داشت. این تغییرات پس از پایان قراردادهای سرمربیان پیشین صورت گرفته است.
بر اساس اعلام فدراسیون، رامین موحدنیا بهعنوان سرمربی تیم ملی ساندا مردان منصوب شد و مریم هاشمی نیز هدایت تیم ملی ساندا زنان را برعهده گرفت. پیش از این، مسئولیت این تیم در بخش بانوان بر عهده الهه منصوریان بود.
در بخش تالو، فدراسیون ووشو با فرشاد عربی و محبوبه کریمی، سرمربیان تیمهای ملی تالو مردان و زنان، قرارداد خود را تمدید کرده و همکاری با این دو مربی ادامه خواهد یافت.
این تغییرات با هدف تقویت روند آمادهسازی تیمهای ملی ووشو برای حضور پرقدرت در رقابتهای بینالمللی و بهویژه بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ انجام شده است.