رضاوند: هر بازی برای سپاهان یک فینال است

به گزارش ایلنا، آرش رضاوند، زننده تک‌گل سپاهان در دیدار مقابل آلومینیوم اراک، پس از پایان مسابقه عملکرد تیمش را مثبت ارزیابی کرد و گفت این پیروزی نقش مهمی در ادامه مسیر زردپوشان دارد. او با اشاره به صدرنشینی سپاهان اظهار داشت: شرایط تیم خیلی بهتر شده است. ابتدای فصل تغییرات زیادی داشتیم و طبیعی بود زمان لازم داشته باشیم تا هماهنگ شویم. هرچه لیگ جلو رفت هم ترکیب بهتر شد و هم کادر فنی شناخت بیشتری پیدا کرد.

رضاوند ادامه داد: چند هفته است که خوب نتیجه می‌گیریم و خدا را شکر روند رو به رشدی داریم. برای ما هر بازی حکم یک فینال را دارد و امیدوارم بتوانیم این صدرنشینی را تا پایان لیگ حفظ کنیم.

هافبک سپاهان درباره تفاوت نقش خود در این تیم نسبت به دوران حضورش در استقلال توضیح داد: در سپاهان در پست هشت و ده بازی می‌کنم، اما در استقلال بیشتر شش بودم و طبیعتاً فاصله‌ام با دروازه بیشتر بود. شرح وظایفم در سپاهان باعث می‌شود راحت‌تر در جریان گل‌سازی و گل‌زنی قرار بگیرم. البته همه این موفقیت‌ها حاصل تلاش کل تیم است.

او در پاسخ به اینکه آیا این فصل احیا شده است، گفت: بحث احیا نیست. من فصل گذشته بازیکن ثابت تیم قهرمان بودم. فقط چون در پست عقب‌تری بازی می‌کردم طبیعتاً آمار گل و پاس گل بالا نبود. در سپاهان نزدیک‌تر بازی می‌کنم و این تفاوت نقش باعث اثرگذاری بیشتر می‌شود.

