رضاوند: هر بازی برای سپاهان یک فینال است
آرش رضاوند پس از گلزنی و نقشآفرینی در پیروزی سپاهان برابر آلومینیوم، تأکید کرد که تیمش به هماهنگی خوبی رسیده و برای حفظ صدرنشینی، همه مسابقات را مانند یک فینال میبیند.
به گزارش ایلنا، آرش رضاوند، زننده تکگل سپاهان در دیدار مقابل آلومینیوم اراک، پس از پایان مسابقه عملکرد تیمش را مثبت ارزیابی کرد و گفت این پیروزی نقش مهمی در ادامه مسیر زردپوشان دارد. او با اشاره به صدرنشینی سپاهان اظهار داشت: شرایط تیم خیلی بهتر شده است. ابتدای فصل تغییرات زیادی داشتیم و طبیعی بود زمان لازم داشته باشیم تا هماهنگ شویم. هرچه لیگ جلو رفت هم ترکیب بهتر شد و هم کادر فنی شناخت بیشتری پیدا کرد.
رضاوند ادامه داد: چند هفته است که خوب نتیجه میگیریم و خدا را شکر روند رو به رشدی داریم. برای ما هر بازی حکم یک فینال را دارد و امیدوارم بتوانیم این صدرنشینی را تا پایان لیگ حفظ کنیم.
هافبک سپاهان درباره تفاوت نقش خود در این تیم نسبت به دوران حضورش در استقلال توضیح داد: در سپاهان در پست هشت و ده بازی میکنم، اما در استقلال بیشتر شش بودم و طبیعتاً فاصلهام با دروازه بیشتر بود. شرح وظایفم در سپاهان باعث میشود راحتتر در جریان گلسازی و گلزنی قرار بگیرم. البته همه این موفقیتها حاصل تلاش کل تیم است.
او در پاسخ به اینکه آیا این فصل احیا شده است، گفت: بحث احیا نیست. من فصل گذشته بازیکن ثابت تیم قهرمان بودم. فقط چون در پست عقبتری بازی میکردم طبیعتاً آمار گل و پاس گل بالا نبود. در سپاهان نزدیکتر بازی میکنم و این تفاوت نقش باعث اثرگذاری بیشتر میشود.