به گزارش ایلنا، در هفته سیزدهم لیگ برتر، تیم چادرملو اردکان توانست در یک بازی خارج از خانه مقابل فجر سپاسی به پیروزی 1-2 دست پیدا کند. شاگردان اخباری با این برد شرایطشان در بالای جدول را بهبود بخشدند. سعید اخباری در نشست خبری بعد از این بازی گفت: «به دو تیم و همینطور به تیم داوری خسته نباشید می‌گویم. فکر میکنم همه کسانی که در ورزشگاه بودند، چه هواداران فجر و چه هواداران خودمان که این مسافت را زحمت کشیدند به شیراز آمدند، بازی خوبی را تماشا کردند. برای خود من خیلی حیف بود در دیداری که موقعیت های زیادی در نیمه اول آن ایجاد کرده بودیم، برنده از زمین خارج نشویم.»

او در همین رابطه توضیح داد: «بعد از آنکه گل را به ثمر رساندیم، خیلی زود و روی غفلت گل مساوی را خوردیم. معمولا روند هر بازی اینطور است که توپ و میدان در اختیار تیمی قرار می‌گیرد که گل دوم را زده است. طبیعی بود که از بعد از گل مساوی، بازیکنان فجر به خودباوری برسند چرا که برای برنده شدن به میدان آمده بودند. با این حال، ما هم سیستم را به چهار،چهار،دو تبدیل کردیم و توانستیم به گل دوم برسیم.»

اخباری تاکید کرد: «خودمان را شایسته این برد می‌دانم. به بازیکنانم خسته نباشید می‌گویم. تیم فجر از تیم های خوب لیگ است و یقه خیلی از تیم‌ها را گرفته است و بردن این تیم در شیراز کار سختی است. امیدوارم در فاصله کمی که بین بازی‌ها وجود دارد، به خوبی ریکاوری کنیم و آماده بازی بعدی شویم.»

او صحبت خود را اینطور ادامه داد: «قبل از بازی به بازیکنانم گفته بودم این بازی را به خاطر مادرهایتان به زمین بروید و برنده شوید. دوست داشتم این سه امتیاز را به مادران بازیکنانم و به مادر خودم تقدیم کنم و همینطور به هوادارانی تقدیم کنم که این مسافت را برای حمایت از ما آمدند.»

سرمربی چادرملو در واکنش به اینکه بازیکنان خارجی این تیم امروز مثل همیشه ظاهر نشدند، توضیح داد: «سگاندو آرلن یکی از بازیکنان خارجی و دفاع چپ ما شب گذشته به خاطر دندان دردی که داشت، در این بازی نبود. فلاح دیگر دفاع چپ تیم ما هم مصدوم شد و آنفلوانزای شدید گرفت. به خطر همین ماریو را برای اولین به دفاع چپ آوردم. فکر میکنم اگر درخشش دروازه‌بان حریف نبود، رنی دو ضربه فوق العاده زد و فوتبال همین است و گاهی اوقات توپ‌ها وارد گل نمی‌شود. اما دوندگی و فشار خوبی روی حریف داشت. ویکتور ماتئوس هم خودش مصدوم شد و درخواست تعویض داد.»

او در این خصوص ادامه داد: «تیم حریف بازی را با سه دفاع شروع کرد و بین دو نیمه به چهار دفاعه تغییر حالت داد. ما هم در نیمه دوم، یک فوروارد را به دو فوروارد تبدیل کردیم. در این حالت دامنه حرکتی تغییر می‌کند. رنی بوبوی هنوز در نوک حمله بود اما با دامنه حرکتی متغیر بازی کرد. خواستم او طعمه شود و همانطور که دیدید همین هم باعث شد تا لحظاتی را بتوانند دیگر بازیکنان استفاده کنند.»

اخباری در پایان گفت: «از بازیکنان تعویضی تشکر می‌کنم که با تمرکز وارد شدند. یک خداقوت هم به مسئولین شیراز و استان فارس می‌گویم که این ورزشگاه آماده شد. از حضور پرشور تماشاگران شیرازی لذت بردم که تیمشان را تشویق کردند. شهر شیراز یک شهر فوق العاده است.»

