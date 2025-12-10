خبرگزاری کار ایران
نویدکیا: برد در اراک، گام مهم سپاهان در مسیر قهرمانی بود

سرمربی سپاهان پس از برد ارزشمند تیمش مقابل آلومینیوم اراک، این پیروزی را عاملی مهم در بهبود شرایط روحی و تثبیت مسیر فنی زردپوشان دانست و تأکید کرد که تیمش بازی بسیار باکیفیتی در اراک ارائه داده است.

به گزارش ایلنا،  محرم نویدکیا پس از برتری یک‌برصفر سپاهان مقابل آلومینیوم اراک در هفته سیزدهم لیگ برتر، در نشست خبری درباره اهمیت این پیروزی گفت: این سه امتیاز، امتیاز بسیار مهمی بود که می‌تواند از نظر روحی و روانی به تیم کمک کند و روند مثبت‌مان را ادامه دهد.

او عملکرد شاگردانش را در این مسابقه مطلوب ارزیابی کرد و توضیح داد: به‌نظر من یکی از بهترین بازی‌هایی بود که سپاهان در سال‌های اخیر در اراک انجام داده است. مسابقه در اراک همیشه سخت است اما فرصت‌های زیادی ایجاد کردیم؛ هرچند از آن‌ها استفاده نکردیم.

سرمربی سپاهان درباره عملکرد دفاعی تیمش نیز اظهار کرد: در این بازی موقعیت جدی به حریف ندادیم. در نبردهای هوایی و کنترل مهاجمان آلومینیوم عملکرد خوبی داشتیم و در ضربات ایستگاهی با تمرکز بالا ظاهر شدیم. به تناسب آن، در فاز هجومی هم از فضاها خوب استفاده کردیم.

نویدکیا درباره نقش کادرفنی در ارتقای کیفیت دفاعی تیم توضیح داد: از روزهای نخست با آقای عقیلی و آقای پین درباره تقویت ساختار دفاعی زیاد صحبت کرده‌ایم. سال‌های گذشته تجربه ضدحمله‌های خطرناک را داشتیم و تلاش کردیم موقعیت‌های کمتری به حریف بدهیم. خوشبختانه روزبه‌روز بهتر می‌شویم.

او در ادامه تأکید کرد: نباید تصور کنیم کار بزرگی انجام شده است. باید بازی‌به‌بازی پیش برویم و تمرکز خود را حفظ کنیم تا در نهایت به موفقیت برسیم.

سرمربی سپاهان در پایان درباره شانس تکرار قهرمانی گفت: برای صحبت درباره قهرمانی خیلی زود است. لیگ پرفرازونشیب است و شرایط می‌تواند تغییر کند. باید با همین کیفیت ادامه دهیم و امیدوار باشیم که در پایان فصل به هدف برسیم.

