جدول لیگ برتر در پایان هفته سیزدهم

به گزارش ایلنا، نتایج هفته سیزدهم لیگ برتر تغییرات مهمی در جدول ایجاد نکرد، اما رقابت در صدر همچنان فشرده باقی ماند. سپاهان با کسب ۳۴ امتیاز و تداوم روند موفق خود، جایگاه نخست را حفظ کرد و پرسپولیس نیز با ۳۲ امتیاز در رده دوم قرار دارد. استقلال با پیگیری مدعیان، ۳۱ امتیازی شد و همچنان رتبه سوم جدول را در اختیار دارد.

در میانه جدول، تیم‌هایی مانند ملوان و گل‌گهر با عملکردی پرنوسان به دنبال تثبیت جایگاه خود در نیمه بالایی جدول هستند. این رقابت در بخش میانی جدول همچنان نزدیک و غیرقابل پیش‌بینی است.

در انتهای جدول نیز شرایط برای چند تیم دشوارتر شده است. شمس‌آذر، مس رفسنجان و استقلال خوزستان با نتایج ضعیف در هفته‌های اخیر، در جمع تیم‌های در معرض سقوط قرار گرفته‌اند و برای خروج از منطقه خطر، نیاز به تغییر روند و کسب امتیازات حیاتی در هفته‌های آینده خواهند داشت.

