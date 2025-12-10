خبرگزاری کار ایران
صحنه‌ بحث‌برانگیز در جدال استقلال-ملوان: پنالتی استقلال گرفته نشد؟

کد خبر : 1725875
در جریان دیدار استقلال و ملوان، برخورد صالح حردانی در محوطه جریمه یکی از جنجالی‌ترین لحظات مسابقه بود.

به گزارش ایلنا، دیدار استقلال و ملوان در هفته سیزدهم لیگ برتر، علاوه بر گل رستم آشورماتوف و برتری نسبی میزبان در نیمه نخست، یک صحنه داوری بحث‌برانگیز نیز داشت. برخوردی که روی نفوذ صالح حردانی در محوطه جریمه رخ داد و اعتراض بازیکنان استقلال را به همراه داشت. این اتفاق در میانه نیمه اول و هنگام ورود حردانی از سمت راست زمین رقم خورد؛ جایی که مدافع ملوان در مسیر حرکت او قرار گرفت و برخوردی میان دو بازیکن شکل گرفت، اما داور مسابقه ادامه بازی را اعلام کرد.

تصاویر تلویزیونی و بازبینی‌های آهسته نشان می‌داد تماس میان دو بازیکن وجود داشته و برخی کارشناسان داوری نیز این صحنه را قابل‌بررسی و حتی قابل اعلام توصیف کردند. بر اساس قوانین مربوط به جلوگیری از پیشروی بازیکن صاحب توپ، چنین برخوردی در صورت تشخیص سد غیرقانونی، می‌تواند منجر به اعلام خطای پنالتی شود؛ موضوعی که واکنش هواداران استقلال را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت.

در آن مقطع استقلال به‌دنبال زدن گل دوم بود و اعلام پنالتی می‌توانست شرایط بازی را کاملاً تغییر دهد. حردانی که در این مسابقه نقش پررنگی در حملات تیمش داشت، بارها با برخورد مدافعان ملوان مواجه شد و این صحنه از نگاه بازیکنان استقلال نمونه‌ای از خطاهای متعدد روی این بازیکن توصیف شد.

با این حال، داور مسابقه تصمیم خود را تغییر نداد و بازی بدون توقف ادامه یافت. انتظار می‌رود در برنامه‌های کارشناسی داوری، این صحنه به‌عنوان یکی از اتفاقات مهم هفته مورد بررسی دقیق قرار بگیرد.

