به گزارش ایلنا، مجتبی حسینی، سرمربی آلومینیوم، پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل سپاهان در نشست خبری حاضر شد و گفت: بازی را خیلی خوب شروع کردیم. سپاهان یک تغییر مهم در ترکیبش داشت و استفاده از یک بازیکن جوان در سمت راست باعث شد باتوجه به سرعت و خلاقیتش، تیم ما تحت فشار قرار بگیرد.

او ادامه داد: به‌دلیل یک تعویض اجباری، مجبور شدیم سیستم را تغییر بدهیم. نیمه دوم را خوب آغاز نکردیم و روی یک گل کاملاً مبتدیانه غافلگیر شدیم. سپاهان چند موقعیت دیگر هم داشت که خوشبختانه تبدیل به گل نشد اما همان اشتباه کافی بود تا نتیجه از دست برود. بازیکنان ما تلاش کردند اما امروز حریف سپاهان نشدیم. واقعاً روز خوب آنها بود و توانستند نتیجه را مدیریت کنند. مبارکشان باشد.

حسینی درباره کارت زرد رضا مرزبان و افت او در ادامه بازی توضیح داد: مرزبان جوان است و داورها خیلی راحت به او کارت می‌دهند. مقابل استقلال هم بی‌دلیل اخراج شد. سبک بازی‌اش فیزیکی و درگیرانه است و از او خواستیم محتاط باشد تا کارت دوم نگیرد. همین باعث شد کمی افت کند. با این حال، بازیکنان ما می‌توانستند بهتر کار کنند اما امروز این اتفاق نیفتاد.

