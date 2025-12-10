تجلیل استقلال از محیطبانان تالاب انزلی (عکس)
باشگاه استقلال ایران پیش از آغاز دیدار مقابل ملوان، در اقدامی نمادین و اجتماعی، از سه محیطبان پرتلاش و باسابقه تالاب انزلی تقدیر کرد. این برنامه با هماهنگی معاونت فرهنگی و مسئولیت اجتماعی باشگاه و با حضور جمعی از مدیران سازمان محیط زیست برگزار شد. استقلال که طی ماههای اخیر بهعنوان یکی از حامیان تالابهای کشور فعالیت میکند، با این مراسم تلاش داشت نقش و اهمیت محیطبانان در حفاظت از تالاب انزلی را یادآوری کرده و قدردانی خود را از زحمات مستمر آنان ابراز کند.
