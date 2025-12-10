خبرگزاری کار ایران
بردهای قاطع مدعیان در هفته پنجم لیگ برتر والیبال

هفته پنجم لیگ برتر والیبال مردان با انجام هفت مسابقه جذاب در شهرهای مختلف کشور پیگیری شد.

به گزارش ایلنا،  رقابت‌های هفته پنجم لیگ برتر والیبال مردان امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه با بزرگداشت ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن و مادر برگزار شد و هفت دیدار در شهرهای مختلف کشور انجام گرفت.

پیروزی قاطع چادرملو برابر پاس گرگان

در نخستین مسابقه روز، تیم چادرملو اردکان میزبان پاس گرگان بود و شاگردان علیرضا طلوع‌کیان توانستند در سه ست متوالی با امتیازهای ۲۰–۲۵، ۲۲–۲۵ و ۱۹–۲۵ به برتری برسند. این مسابقه ۸۴ دقیقه به طول انجامید و نزدیک به هزار تماشاگر آن را در سالن شهید سلیمانی تماشا کردند.

سپاهان چهارمین برد فصل را جشن گرفت

در اصفهان، سپاهان با هدایت رحمان محمدی‌راد در سالن ملت میزبان طبیعت اسلامشهر بود و موفق شد در سه ست پیاپی (۱۹–۲۵، ۲۲–۲۵ و ۱۹–۲۵) به پیروزی برسد. این دیدار نیز ۸۴ دقیقه طول کشید و چهارمین برد فصل را برای زردپوشان رقم زد.

فولاد سیرجان همچنان در مسیر پیروزی

مدافع عنوان قهرمانی، فولاد سیرجان، در خانه برابر شهرداری ارومیه قرار گرفت و در مسابقه‌ای تماشایی، سه ست متوالی را با نتایج ۲۳–۲۵، ۱۶–۲۵ و ۲۱–۲۵ از آن خود کرد. این پنجمین برد پیاپی فولاد بود و بیش از دو هزار تماشاگر این بازی را از نزدیک تماشا کردند.

رازین پلیمر یک برد مهم و صعود چندپله‌ای ثبت کرد

در خانه والیبال تهران، رازین پلیمر در جدالی پنج‌سطحه موفق شد ۲–۳ مهرگان نور را شکست دهد. ست پنجم این دیدار با نتیجه ۱۲–۱۵ به پایان رسید و رازین توانست دومین برد فصل و یک صعود قابل توجه در جدول را تجربه کند.

اولین پیروزی سایپا با شکست میزبان

دیدار مس رفسنجان و سایپا با برتری ۱–۳ نارنجی‌پوشان به پایان رسید. سایپا در ست‌های سوم و چهارم با بازی منسجم ۲۲–۲۵ و ۲۲–۲۵ پیروز شد تا نخستین برد خود را ثبت کند و جای مس را در جدول بگیرد.

سومین برد پیکان در مصاف با استقلال گنبد

پیکان، پرافتخارترین تیم لیگ، در سالن فدراسیون موفق شد ۱–۳ استقلال گنبد را شکست دهد. ست اول این مسابقه یکی از جذاب‌ترین ست‌های هفته بود که با نتیجه ۳۰–۳۲ به سود پیکان به پایان رسید. شاگردان تندروان با این برد ۹ امتیازی شدند.

نبرد حساس صنعتگران امید و شهداب یزد در تهران

آخرین مسابقه روز در خانه والیبال تهران میان صنعتگران امید و شهداب یزد، صدرنشین بدون شکست لیگ، برگزار شد. شهداب پیش از شروع بازی با چهار برد و ۱۲ امتیاز در صدر قرار داشت و صنعتگران امید نیز با دو برد به دنبال ادامه روند رو به رشد خود بود. نتیجه نهایی این دیدار باید پس از پایان بازی اعلام شود.

