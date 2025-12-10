اولین گل آشورماتوف و تثبیت جایگاه او در قلب دفاع استقلال
رستم آشورماتوف با گلزنی مقابل ملوان، یکی از مهمترین شبهای حضورش در استقلال را رقم زد.
به گزارش ایلنا، رستم آشورماتوف در دیدار استقلال برابر ملوان سرانجام نخستین گل خود با پیراهن آبی را به ثمر رساند؛ گلی که فراتر از یک ثبت آماری، بازتابی از اثرگذاری این مدافع ازبکستانی در ساختار تیم ریکاردو ساپینتو بود. ضربه سر دقیق او در دقیقه ۳۳ نتیجه یک حرکت هماهنگ و تمرینشده بود و نشان داد چرا استقلال از ابتدای فصل روی حضور این بازیکن حساب ویژهای باز کرده است.
آشورماتوف که تابستان از روبینکازان به استقلال پیوست، از همان روزهای نخست توانست با فیزیک مناسب، تمرکز بالا در نبردهای هوایی و توانایی بازیسازی از خط دفاع، جایگاه ثابت خود را پیدا کند. گل امشب نیز ادامه همین روند بود؛ حرکتی که با ارسال صالح حردانی و جایگیری دقیق او در محوطه جریمه تکمیل شد.
اهمیت اصلی حضور این مدافع تنها به گلزنی محدود نمیشود. استقلال فصل را با آشفتگی دفاعی و دریافت ۱۶ گل در هفت مسابقه آغاز کرده بود، اما از زمانی که آشورماتوف در ترکیب قرار گرفت، ساختار دفاعی تیم دچار تحول شد. در ۱۰ مسابقهای که او به میدان رفته، آبیها تنها ۶ گل دریافت کردهاند؛ آماری که بیانگر بازگشت نظم و انسجام به خط دفاع است.
نقشآفرینی آشورماتوف به عنوان لیدر دفاعی نیز قابل توجه است. او با هدایت خط عقب، تنظیم فاصله خطوط و کاهش فضای بین هافبکها و مدافعان، یکی از ضعفهای بزرگ استقلال در ابتدای فصل را برطرف کرده است. این در حالی است که بخشی از فصل را به دلیل مصدومیت از دست داده بود، اما با بازگشتی قدرتمند دوباره به فرم ایدهآل رسید.
گل مقابل ملوان بیش از هرچیز تأییدی بر کیفیت و چندبعدیبودن این بازیکن است؛ مدافعی که هم ثبات دفاعی میآورد و هم در لحظات حساس میتواند دروازه حریف را تهدید کند. ساپینتو بارها تأکید کرده که مسیر قهرمانی از دفاع قدرتمند آغاز میشود و آشورماتوف اکنون یکی از عناصر اصلی این ساختار است.
با فرم فعلی او و اعتماد کامل کادرفنی، بهنظر میرسد استقلال یکی از مهمترین قطعات پازل خود را پیدا کرده است؛ بازیکنی که میتواند در ادامه فصل، هم در دفاع تضمینکننده باشد و هم در حملات روی توپهای ثابت، سلاحی موثر برای آبیها.