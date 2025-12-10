خبرگزاری کار ایران
برتری یک‌ نیمه‌ای استقلال برابر ملوان با گل آشورماتوف

استقلال در دیدار خانگی مقابل ملوان با گل رستم آشورماتوف نیمه نخست را با برتری پشت سر گذاشت و با نمایش تهاجمی‌تر نسبت به میهمان، کنترل بازی را در اختیار داشت.

به گزارش ایلنا،  دیدار استقلال و ملوان در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر از ساعت ۱۷:۱۵ امروز در ورزشگاه شهرقدس آغاز شد و نیمه نخست این مسابقه با پیروزی یک بر صفر استقلال به پایان رسید. تک گل آبی‌پوشان را رستم آشورماتوف در دقیقه ۳۳ به ثمر رساند.

ترکیب استقلال در این مسابقه شامل آنتونیو آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان بود. در سوی مقابل، ملوان با ترکیب فرزاد طیبی‌پور، امیررضا افسرده، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، سامان تورانیان، غلامرضا ثابت ایمانی، مهدی جعفری، محمد پاپی، محمدعلی نژاد، حسین صادقی و علیرضا رمضانی پا به میدان گذاشت.

بازی با ریتمی تند آغاز شد و استقلال تلاش کرد با بازی‌سازی از عقب زمین و اضافه شدن مدافعان به خط حمله، فشار را بر دفاع ملوان افزایش دهد. در مقابل، ملوان نیز با ارسال‌های کناری و استفاده از فضای پشت مدافعان استقلال چند بار خطرساز شد.

در دقایق ابتدایی استقلال روی شوت‌های پشت محوطه و نفوذهای علیرضا کوشکی دو بار دروازه ملوان را تهدید کرد، اما واکنش‌های خط دفاعی و دروازه‌بان میهمان مانع از باز شدن دروازه شد. بهترین موقعیت ملوان در دقیقه ۳۱ رقم خورد؛ جایی که پاس محمدعلی‌نژاد به محمد پاپی رسید، اما ضربه این بازیکن پیش از عبور از خط دروازه با تکل تماشایی حسین گودرزی دفع شد.

سرانجام در دقیقه ۳۳، ارسال صالح حردانی از سمت راست روی ضربه کرنر برگشتی، با ضربه سر دقیق رستم آشورماتوف همراه شد و توپ به گوشه دروازه ملوان رفت تا استقلال پیش بیفتد.

در ادامه نیمه نخست استقلال همچنان بر بازی مسلط بود و با نفوذهای پی‌درپی کوشکی و ارسال‌های پیاپی حردانی به دنبال گل دوم بود، اما موفق نشد اختلاف را افزایش دهد.

نیمه اول با برتری یک گله شاگردان ساپینتو خاتمه یافت؛ نتیجه‌ای که می‌تواند در ادامه بازی سرنوشت‌ساز باشد.

