رکورد جدید حاج صفی در لیگ برتر

به گزارش ایلنا، احسان حاج‌صفی در دیدار برابر آلومینیوم اراک شب فراموش‌نشدنی دیگری با پیراهن سپاهان رقم زد. کاپیتان باتجربه سپاهان با انجام ۲۵۶ بازی لیگ برتری برای این تیم، از رکورد سال‌ها دست‌نخورده حسین پاپی عبور کرد و به‌عنوان تنها رکورددار تاریخ باشگاه در لیگ برتر معرفی شد. این رکورد نه‌فقط یک عدد، بلکه نمادی از پیوند عمیق و سال‌ها نقش‌آفرینی حاج‌صفی در سپاهان است.

ارزش این رکورد زمانی بیشتر نمایان می‌شود که مسیر حرفه‌ای حاج‌صفی مرور شود. او سال‌هایی را در فوتبال اروپا و لیگ‌های خارجی گذرانده. اتفاقی که معمولاً باعث عقب‌ماندن بازیکنان از رقبای داخلی در تعداد بازی‌ها می‌شود. با این حال بازگشت او به اصفهان روند صعودی‌اش را متوقف نکرد و از فصل گذشته تا امروز بار دیگر در قلب ترکیب سپاهان جای گرفت. عملکرد او در ۱۲ بازی این فصل ـ شامل ۳ گل و ۲ پاس گل ـ نشان می‌دهد نقش حاج‌صفی همچنان فراتر از تجربه است و او یکی از عناصر کلیدی ساختار فنی سپاهان به شمار می‌آید.

رکورد تازه حاج‌صفی اکنون بالاتر از چهره‌های بزرگ تاریخ باشگاه قرار گرفته است. پس از او هادی عقیلی با ۲۵۴ بازی و محرم نویدکیا با ۲۴۶ بازی در رده‌های بعدی قرار دارند. دو چهره‌ای که امروز نیز در کادرفنی تیم حضور دارند. فاصله آمار این نسل با بازیکنان بعدی، از جمله محسن بنگر، پیام نیازمند، محمد کریمی و سیدمهدی سیدصالحی، نشان می‌دهد که سپاهان در دهه‌های گذشته تیمی مبتنی بر ثبات بوده و بازیکنانش دوره‌های طولانی در این باشگاه ماندگار می‌شدند.

نکته جالب دیگر این است که سه چهره برتر این فهرست همگی در خطوط دفاعی و میانه میدان بازی کرده‌اند. خطوطی که در فوتبال ایران بیشترین ثبات را نیاز دارند و همین موضوع به رکوردسازی بازیکنان کمک کرده است. در مقابل، مهاجمان کمتر در یک باشگاه ماندگار می‌شوند و حضور تنها یک مهاجم در جمع ۱۰ رکورددار (سیدصالحی) این واقعیت را تایید می‌کند.

رکورد تازه حاج‌صفی تنها یک دستاورد فردی نیست؛ بخشی از هویت سپاهان است که با نام او گره خورده و در حافظه هواداران ماندگار خواهد ماند. با توجه به فرم فعلی‌اش، دور از انتظار نیست که او تعداد بازی‌هایش را به بیش از ۲۶۰ و حتی ۲۷۰ برساند؛ رکوردی که شاید سال‌ها دست‌نیافتنی باقی بماند.

کاپیتان سپاهان در شبی تاریخی، نام خود را بالاتر از همه ستاره‌های دوران طلایی باشگاه ثبت کرد. شبی که بی‌شک در تاریخ سپاهان ماندگار خواهد شد.

