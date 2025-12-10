تقدیر آلومینیوم از دو بازیکن پیش از تقابل با سپاهان
باشگاه آلومینیوم اراک پیش از شروع دیدار برابر سپاهان، از دو بازیکن سابق خود عارف حاجیعیدی و محمدمهدی لطفی که اکنون در جمع طلاییپوشان حضور دارند، قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، پیش از آغاز دیدار امروز آلومینیوم اراک و سپاهان در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر، مسئولان باشگاه آلومینیوم طی مراسمی نمادین از عارف حاجیعیدی و محمدمهدی لطفی، دو بازیکن پیشین این تیم که در نقلوانتقالات تابستانی راهی سپاهان شدند، تقدیر به عمل آوردند.
این دو بازیکن که فصل گذشته در ترکیب آلومینیوم عملکرد برجستهای داشتند، در بازگشت به اراک با استقبال گرم اعضای تیم سابق خود روبهرو شدند و پیش از شروع مسابقه، برخوردی دوستانه با کادرفنی و بازیکنان آلومینیوم داشتند.
حاجیعیدی و لطفی در هفتههای اخیر جایگاه ثابتی در برنامههای محرم نویدکیا پیدا کردهاند و امروز نیز در ترکیب اصلی سپاهان به میدان رفتند. حاجیعیدی در پست هافبک دفاعی و لطفی در جناح چپ خط حمله نقش موثری در ساختار فنی سپاهان داشتند. روی گل نخست سپاهان نیز حاجیعیدی با ارسال اولیه خود در شکلگیری حمله نقش غیرمستقیم ایفا کرد.
این اقدام آلومینیوم اراک با استقبال هواداران و حاضران در ورزشگاه همراه شد و نشان دیگری از حفظ روابط حرفهای میان باشگاهها و بازیکنان پیشین به شمار میآید.