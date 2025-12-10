تاجرنیا: استقلال فعلاً نیاز به خرید جدید ندارد
علی تاجرنیا پس از پایان دربی امیدها ضمن تشریح وضعیت فنی و مدیریتی استقلال، تأکید کرد که باشگاه فعلاً نیازی به جذب بازیکن جدید ندارد و تصمیمگیریهای فنی کاملاً در اختیار سرمربی است.
به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا، رئیس هیئتمدیره باشگاه استقلال، پس از برگزاری دیدار دربی امیدها با حضور در جمع خبرنگاران درباره آخرین شرایط مدیریتی و فنی باشگاه توضیحاتی ارائه کرد. او با اشاره به مشکلات بهجا مانده از فصل گذشته گفت: اتفاقاتی که پیش از مدیریت فعلی رخ داده بود، تبعاتی برای باشگاه ایجاد کرده که پیگیری آنها همچنان ادامه دارد. با توافقاتی که در حال انجام است امیدواریم طی روزهای آینده شرایط بهتری رقم بخورد.
تاجرنیا در بخش دیگری از صحبتهایش به وضعیت نقلوانتقالات پرداخت و تأکید کرد استقلال فعلاً نیازی به بازیکن جدید ندارد: در پیشفصل خریدهای خوبی داشتیم و الان هم تیم از نظر کیفی در سطح بالایی قرار دارد. البته با توجه به بازی در سه جام و نزدیک شدن به نیمفصل، همه تیمها به دنبال تقویت خواهند بود و ما هم تلاش میکنیم بهترین شرایط را برای استقلال فراهم کنیم اما واقعیت این است که در حال حاضر نیاز فوری به بازیکن نداریم.
او با تأکید بر استقلال کامل کادرفنی در تصمیمگیریهای فنی گفت: در زمین، سرمربی تصمیمگیرنده نهایی است. چه در دوره آقای نظری و چه الان، ما هیچ دخالتی در امور فنی نداشتیم. حتی زمانی که مشاوران یا کمیته فنی نظر میدهند، صرفاً در حد پیشنهاد است و هیچچیز به سرمربی تحمیل نمیشود.
رئیس هیئتمدیره استقلال درباره وضعیت برخی بازیکنان از جمله عارف آقاسی افزود: بازیکنان سرمایه باشگاه هستند و نمیتوانیم بهراحتی آنها را از دست بدهیم. موضوع آقاسی به کمیته انضباطی ارجاع شده و در حال بررسی است. ما ضمن احترام به نظر سرمربی، تلاش میکنیم ارزش سرمایههای باشگاه حفظ شود. شرایط روحی و روانی بازیکنان هم اهمیت زیادی دارد و باید بهگونهای مدیریت شود که تمرکز کادرفنی روی آمادهسازی تیم باقی بماند.
تاجرنیا در پایان درباره موضوع مدیرعاملی استقلال اظهار کرد: هیچ مانع خارجی برای مدیرعاملی من وجود ندارد؛ مانع اصلی خودم هستم. در جایگاه رئیس هیئتمدیره امکان انجام کارهای زیربنایی بیشتری دارم و هر تصمیمی که گرفته شود، باید به نفع استقلال باشد. تمام فعالیتهای ما در چارچوب سیاستهای هیئتمدیره انجام خواهد شد.