فهرست رسمی رئال مادرید برای دیدار با منچسترسیتی

به گزارش ایلنا، رئال مادرید امشب در بازی حساس مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف تیم منچسترسیتی می‌رود.

فهرست رسمی و نهایی رئال مادرید برای بازی با منچستر سیتی:

دروازه‌بان‌ها‎ ‎کورتوا، لونین و فران گونزالس‎.

مدافعان:‎ ‎رودیگر، آسنسیو، کارراس، فران گارسیا، خوان مارتینز و والده‎.

هافبک‌ها: بلینگام، والورده، شوامنی، آردا گولر، سبایوس و سِسترو‎.

مهاجمان‎: ‎امباپه، وینیسیوس، اِندریک، رودریگو، گونزالو، براهیم و ماستانتونو‎.

انتهای پیام/