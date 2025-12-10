فهرست رسمی رئال مادرید برای دیدار با منچسترسیتی
اسامی بازیکنان حاضر در فهرست رئال مادرید برای بازی مقابل منچسترسیتی اعلام شد.
به گزارش ایلنا، رئال مادرید امشب در بازی حساس مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف تیم منچسترسیتی میرود.
فهرست رسمی و نهایی رئال مادرید برای بازی با منچستر سیتی:
دروازهبانها کورتوا، لونین و فران گونزالس.
مدافعان: رودیگر، آسنسیو، کارراس، فران گارسیا، خوان مارتینز و والده.
هافبکها: بلینگام، والورده، شوامنی، آردا گولر، سبایوس و سِسترو.
مهاجمان: امباپه، وینیسیوس، اِندریک، رودریگو، گونزالو، براهیم و ماستانتونو.