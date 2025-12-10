سروش رفیعی در جمع ذخیرههای پرسپولیس تمرین کرد
سروش رفیعی با سپری کردن یک جلسه محرومیتش آماده بازگشت به میادین است.
به گزارش ایلنا، سروش رفیعی که دیدار برابر پیکان را به دلیل چهار کارته شدن از دست داده بود، امروز در تمرین تاکتیکی پرسپولیس در گروه بازیکنان ذخیره کار کرد؛ تمرینی که در آن بازیکنان اصلی به دلیل پرداختن به ریکاوری حضور نداشتند و سروش فرصت داشت تا زیرنظر کادر فنی فشار بیشتری را تجربه کند.
در تصویری که از تمرین منتشر شده، رفیعی با انرژی بالا در یک بازی درونتیمی حضور دارد و تلاش میکند ریتم مسابقهای را برای هفته آینده بازیابی کند. غیبت او برابر پیکان باعث شد محمد خدابندهلو جای خالیاش را پر کند و نمایش قابلتوجهی هم ارائه دهد. این موضوع حالا رقابت در خط میانی پرسپولیس را جدیتر کرده است.
سروش که در هفتههای اخیر یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان پرسپولیس بود، میداند برای بازگشت به ترکیب باید دوباره اعتماد اوسمار را جلب کند بهخصوص حالا که خدابندهلو با پاس گل حساس خود نشان داده گزینهای قابلاتکا در میانه میدان است.
با بازگشت رفیعی، پرسپولیس در هفته آینده دوباره یک مهره خلاق در میانه زمین خواهد داشت اما اینکه او از ابتدا به میدان میرود یا نه، به تصمیم سرمربی و شکل تمرینات روزهای آینده بستگی دارد.