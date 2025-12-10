خبرگزاری کار ایران
سون در دام باج‌گیری؛ وقتی شهرت تبدیل به کابوس می‌شود

سون در دام باج‌گیری؛ وقتی شهرت تبدیل به کابوس می‌شود
کد خبر : 1725821
ماجرای اخاذی از سون هیونگ مین، ستارۀ فوتبال کره، روی تلخ شهرت را آشکار کرد و او را تا مرز ‏فروپاشی روانی پیش برد‎.‎

به گزارش ایلنا، شهرت و ثروت همیشه معنای آرامش نیست؛ گاهی فشارِ دیده‌شدن می‌تواند زندگی یک ستاره را تا مرز فروپاشی ببرد. ماجرای اخیر سون هیونگ مین در کره جنوبی نمونه‌ای روشن از این سوی تلخ فوتبال است.

سون در دام باج‌گیری؛ وقتی شهرت تبدیل به کابوس می‌شود

دادگاهی در سئول پس از رسیدگی به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر فوتبال کره جنوبی، حکمی سنگین صادر کرد: زنی که با ادعای بارداری از سون و ارسال تصاویری جعلی برای او، قصد اخاذی داشت، به چهار سال زندان محکوم شد. او با این روش توانسته بود حدود ۳۰۰ میلیون ون (نزدیک به ۱۷۵ هزار یورو) از کاپیتان تیم ملی کره جنوبی دریافت کند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. این زن با همکاری یک مرد دیگر، حتی پس از گرفتن پول نیز سون را رها نکرد و برای اخاذی دوباره تلاش کرد؛ اقدامی که سرانجام سون را وادار به شکایت رسمی کرد. در حکم نهایی، همدست او نیز دو سال زندان گرفت. رسانه‌های کره‌ای گزارش داده‌اند که متهم پیش‌تر هم رفتار مشابهی داشته و بر اساس نظر دادگاه، برخی مشکلات روانی در او تشخیص داده شده است.

چرا این پرونده مهم شد؟

این موضوع خیلی زود از یک «اختلاف شخصی» فراتر رفت. سون فقط یک بازیکن فوتبال نیست؛ او یکی از مطرح‌ترین چهره‌های ورزشی آسیاست. ستاره‌ای که پس از سال‌ها درخشش در تاتنهام، حالا در MLS و تیم لس‌آنجلس اف‌سی بازی می‌کند و یکی از پردرآمدترین بازیکنان لیگ آمریکاست. همین جایگاه پررنگ باعث شد پرونده او بازتابی گسترده در داخل و خارج از کره جنوبی پیدا کند.

شهرت؛ سپر یا هدف؟

این پرونده بار دیگر روشن کرد که شهرت همان‌قدر که امتیاز می‌آورد، می‌تواند فرد را به یک هدف آسیب‌پذیر تبدیل کند. زن متهم بدون هیچ مدرک قطعی، تنها با چند تصویر و ادعایی ساختگی، آرامش یکی از بزرگ‌ترین ستاره‌های فوتبال آسیا را برای مدتی طولانی برهم زد. دادگاه تأکید کرد که هیچ نشانه‌ای مبنی بر اثبات ادعای او وجود نداشته است.

حکم صادرشده، پیامی روشن داشت: هیچ‌کس اجازه ندارد با اتکا به شهرت دیگران برای منافع مالی خود دست به دروغ و باج‌گیری بزند. این پرونده برای سون یکی از تلخ‌ترین تجربه‌های دوران حرفه‌ای‌اش بود؛ تجربه‌ای که نه در مستطیل سبز، بلکه در زندگی شخصی‌اش شکل گرفت و نشان داد گاهی فشارهای بیرون از زمین از هر ضربه‌ای درون زمین دردناک‌تر است.

انتهای پیام/
