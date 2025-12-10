ترکیب ملوان برای دیدار مقابل استقلال اعلام شد

به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابت‌های هفته سیزدهم لیگ برتر، دو تیم استقلال و ملوان امروز چهارشنبه، نوزدهم آذر از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه شهر قدس به مصاف یکدیگر می‌روند.

ترکیب اولیه ملوان برای این مسابقه دقایقی پیش اعلام شد و بر اساس آن، فرزاد طیبی‌پور، امیررضا افسرده، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، سامان تورانیان، غلامرضا ثابت ایمانی، مهدی جعفری، محمد پاپی، محمد علی‌نژاد، حسین صادقی و علیرضا رمضانی از ابتدا برای این تیم به میدان خواهند رفت.

انتهای پیام/