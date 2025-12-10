خبرگزاری کار ایران
ترکیب ملوان برای دیدار مقابل استقلال اعلام شد

ملوان با ترکیبی متشکل از مهره‌های اصلی خود آماده مصاف حساس برابر استقلال در هفته سیزدهم لیگ برتر شد.

به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابت‌های هفته سیزدهم لیگ برتر، دو تیم استقلال و ملوان امروز چهارشنبه، نوزدهم آذر از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه شهر قدس به مصاف یکدیگر می‌روند.

ترکیب اولیه ملوان برای این مسابقه دقایقی پیش اعلام شد و بر اساس آن، فرزاد طیبی‌پور، امیررضا افسرده، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، سامان تورانیان، غلامرضا ثابت ایمانی، مهدی جعفری، محمد پاپی، محمد علی‌نژاد، حسین صادقی و علیرضا رمضانی از ابتدا برای این تیم به میدان خواهند رفت. 

 

