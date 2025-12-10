دربی امیدها دقیقا مثل بزرگسالان!

به گزارش ایلنا، سرخپوشان امید در چارچوب رقابت‌های هفته شانزدهم لیگ برتر تهران از ساعت ۱۴ امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه امام رضا (ع) به مصاف تیم استقلال رفتند. دو تیم امید پرسپولیس و استقلال که در بازی رفت خود به تساوی بدون گل دست پیدا کرده بودند، امروز در مصاف دور برگشت زیر بارش باران پاییزی تهران رو به روی هم قرار گرفتند. این پیکار در نهایت با نتیجه صفر - صفر به اتمام رسید تا شاگردان ادموند بزیک در جدول رده‌بندی ۲۳ امتیازی شوند.

ادموند بزیک و سعید امیری از روی نیمکت پرسپولیس با دریافت کارت زرد دوم اخراج شدند. همچین کاپیتان استقلال هم با دریافت کارت زرد دوم اخراج شد.

امیلیانو آلوارز مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس، حسین رحمانی، میثم حمزه، مجید مختاری، علی تاجرنیا، مدیرعامل استقلال، محمد نوازی، امیرحسین صادقی، مسعود اقبالی کنار نزدیک به ۴۰۰ تماشاگر، این بازی را از نزدیک تماشا کردند.

انتهای پیام/