ترکیب استقلال برابر ملوان مشخص شد

به گزارش ایلنا، از هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر، استقلال از ساعت ۱۷:۱۵ در شهر قدس میزبان ملوان خواهد بود.

در آستانه دیدار استقلال و ملوان، ترکیب اولیه آبی‌پوشان برای این مسابقه اعلام شد.

بر اساس اعلام کادرفنی، آنتونیو آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان یازده بازیکنی هستند که از ابتدا برای استقلال به میدان خواهند رفت.

انتهای پیام/