انتقاد اسطوره آرسنال از محمد صلاح: اشتباه کردی

اکنون نوبت تیری آنری، اسطوره باشگاه آرسنال، است که از محمد صلاح انتقاد کند. ستاره فرانسوی در اظهارنظرهایش نسبت به عملکرد و واکنش اخیر مهاجم مصری لیورپول هیچ‌گونه ملاحظه‌ای به خرج نداد.

آنری که به‌عنوان کارشناس شبکه CBS فعالیت می‌کند، درباره نیمکت‌نشینی محمد صلاح و به‌ویژه اظهارات علنی او پس از این اتفاق صحبت کرد. صلاح پس از تساوی جنجالی ۳-۳ لیورپول مقابل لیدزیونایتد در روز شنبه، به‌شدت ناراحتی خود را بیان کرد و گفت:«واقعاً، واقعاً ناامید شده‌ام. سال‌ها برای این باشگاه زحمت کشیده‌ام، مخصوصاً فصل گذشته. حالا روی نیمکت نشسته‌ام و نمی‌دانم چرا. احساس می‌کنم باشگاه من را قربانی کرده است. کاملاً واضح است که کسی خواسته تمام تقصیرها گردن من بیفتد. در تابستان قول‌های زیادی به من داده شد، اما حالا سه بازی است که نیمکت‌نشینم و نمی‌توانم بگویم به آن وعده‌ها عمل شده. همیشه گفته‌ام رابطۀ خوبی با سرمربی دارم، اما ناگهان این رابطه قطع شده و نمی‌دانم چرا. احساس می‌کنم کسی دیگر مرا در باشگاه نمی‌خواهد.»

تیری آنری اما از این واکنش تند راضی نبود و صریحاً از صلاح انتقاد کرد. او گفت:«من با ونگر مشکل داشتم، با گواردیولا مشکل داشتم… اما هرگز شنیده‌اید که دربارۀ آن‌ها علناً صحبت کنم؟ هرگز. وقتی برای یک باشگاه بازی می‌کنید، باید از باشگاه خود به هر قیمتی محافظت کنید.

هر اتفاقی که پشت درهای بسته می‌افتد، همان‌جا باید بماند. شما از باشگاه‌تان، از هم‌تیمی‌ها، از اعضای باشگاه و از مربی‌تان دفاع می‌کنید. ممکن است ناراحت باشید، عصبانی باشید، مخالفت کنید… اما مسائل داخلی را در رسانه‌ها مطرح نمی‌کنید.

به‌خصوص زمانی که تیم در شرایط سختی قرار دارد. شما صبر می‌کنید، مشکل را درون مجموعه حل می‌کنید و اگر قرار است بروید یا حرفی بزنید، آن را در زمان درست انجام می‌دهید. من غرور و ناراحتی صلاح را درک می‌کنم آن هم بازیکنی که ۳۸ گل می‌زند و ناگهان نیمکت‌نشین می‌شود… اما یک جایی باید تیم را بر خود مقدم بدانید.»

