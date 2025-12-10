خبرگزاری کار ایران
حضور تاجرنیا در دربی امیدها پیش از بازی بزرگسالان!

سرپرست مدیرعاملی استقلال در دربی امیدها حضور پیدا کرد.

به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا امروز به عنوان تماشاگر ویژه در دربی امیدها حاضر شد و ظاهراً روز شلوغی را پشت سر می‌گذارد. حضور او در این مسابقه نشان می‌دهد که پیگیری فوتبال پایه برایش اهمیت زیادی دارد و تمایل دارد همه چیز را از نزدیک ببیند و در جریان اتفاقات مهم باشد.

 او با دقت شرایط تیم‌ها و عملکرد بازیکنان جوان را زیر نظر گرفته و قصد دارد همه جنبه‌های فنی و مدیریتی را به چشم خود ارزیابی کند.

پس از پایان دربی امیدها، تاجرنیا راهی شهر قدس خواهد شد تا بازی استقلال و ملوان را از نزدیک دنبال کند. این حرکت نشان می‌دهد که او نه تنها به فوتبال پایه توجه دارد، بلکه همچنان در جریان رقابت‌های اصلی و مهم لیگ برتر نیز حضور فعال دارد و پیگیری شرایط تیم‌ها برایش در اولویت است. حضور او در این دو بازی همزمان، نمایانگر تعهد و علاقه‌مندی به مدیریت و پشتیبانی از باشگاه در تمام سطوح است.

به نظر می‌رسد این روزها آخرین روزهای حضور او در سمت سرپرستی مدیرعاملی باشد و پس از آن صندلی به جویباری سپرده شود. با این حال، تاجرنیا همچنان به عنوان رئیس هیئت مدیره و نماینده تام‌الاختیار هلدینگ در مدیریت کلان حضور خواهد داشت و بر تصمیمات مهم باشگاه نظارت خواهد کرد.

