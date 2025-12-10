حضور تاجرنیا در دربی امیدها پیش از بازی بزرگسالان!

به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا امروز به عنوان تماشاگر ویژه در دربی امیدها حاضر شد و ظاهراً روز شلوغی را پشت سر می‌گذارد. حضور او در این مسابقه نشان می‌دهد که پیگیری فوتبال پایه برایش اهمیت زیادی دارد و تمایل دارد همه چیز را از نزدیک ببیند و در جریان اتفاقات مهم باشد.

او با دقت شرایط تیم‌ها و عملکرد بازیکنان جوان را زیر نظر گرفته و قصد دارد همه جنبه‌های فنی و مدیریتی را به چشم خود ارزیابی کند.

پس از پایان دربی امیدها، تاجرنیا راهی شهر قدس خواهد شد تا بازی استقلال و ملوان را از نزدیک دنبال کند. این حرکت نشان می‌دهد که او نه تنها به فوتبال پایه توجه دارد، بلکه همچنان در جریان رقابت‌های اصلی و مهم لیگ برتر نیز حضور فعال دارد و پیگیری شرایط تیم‌ها برایش در اولویت است. حضور او در این دو بازی همزمان، نمایانگر تعهد و علاقه‌مندی به مدیریت و پشتیبانی از باشگاه در تمام سطوح است.

به نظر می‌رسد این روزها آخرین روزهای حضور او در سمت سرپرستی مدیرعاملی باشد و پس از آن صندلی به جویباری سپرده شود. با این حال، تاجرنیا همچنان به عنوان رئیس هیئت مدیره و نماینده تام‌الاختیار هلدینگ در مدیریت کلان حضور خواهد داشت و بر تصمیمات مهم باشگاه نظارت خواهد کرد.

انتهای پیام/