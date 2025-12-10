خبرگزاری کار ایران
اعلام ترکیب سپاهان برای دیدار برابر آلومینیوم

سپاهان ترکیب اصلی خود برای دیدار برابر آلومینیوم را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، تیم‌های فوتبال سپاهان و آلومینیوم اراک امروز در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر به مصاف یکدیگر می‌روند. محرم نویدکیا برای این مسابقه یازده بازیکن اصلی خود را معرفی کرده است.

ترکیب تیم فوتبال سپاهان برای دیدار امروز مقابل آلومینیوم اعلام شد:

سیدحسین حسینی، هادی محمدی، محمد دانشگر، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، محمدمهدی لطفی، ریکاردو آلوز، محمد عسگری، آرش رضاوند و انزو کریولی، یازده بازیکنی هستند که از ابتدا برای سپاهان به میدان خواهند رفت.

