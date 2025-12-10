دیدار استقلال و فولاد هرمزگان در جام حذفی به تعویق افتاد

به گزارش ایلنا، سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد که با درخواست باشگاه استقلال مبنی بر تعویق دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی مقابل فولاد هرمزگان موافقت شده است. این تصمیم با توجه به برنامه فشرده مسابقات و لزوم آماده‌سازی استقلال برای دیدار آسیایی اتخاذ شده است.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، مسابقه استقلال - فولاد هرمزگان که قرار بود پیش از تقابل آسیایی آبی‌ها برگزار شود، لغو شده و زمان جدید این بازی در روزهای آینده مشخص و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به این ترتیب استقلال فرصت بیشتری برای آماده‌سازی در مسابقات آسیایی خواهد داشت و مرحله یک‌هشتم جام حذفی با برنامه‌ریزی جدید دنبال می‌شود.

انتهای پیام/