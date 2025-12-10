خبرگزاری کار ایران
دیدار استقلال و فولاد هرمزگان در جام حذفی به تعویق افتاد

کد خبر : 1725772
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان لیگ فوتبال ایران با درخواست استقلال برای تعویق دیدار جام حذفی پیش از مسابقه آسیایی این تیم موافقت کرد و زمان جدید بازی مقابل فولاد هرمزگان را به‌زودی اعلام خواهد کرد.

به گزارش ایلنا،  سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد که با درخواست باشگاه استقلال مبنی بر تعویق دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی مقابل فولاد هرمزگان موافقت شده است. این تصمیم با توجه به برنامه فشرده مسابقات و لزوم آماده‌سازی استقلال برای دیدار آسیایی اتخاذ شده است.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، مسابقه استقلال - فولاد هرمزگان که قرار بود پیش از تقابل آسیایی آبی‌ها برگزار شود، لغو شده و زمان جدید این بازی در روزهای آینده مشخص و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به این ترتیب استقلال فرصت بیشتری برای آماده‌سازی در مسابقات آسیایی خواهد داشت و مرحله یک‌هشتم جام حذفی با برنامه‌ریزی جدید دنبال می‌شود.

