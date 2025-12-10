خبرگزاری کار ایران
محمد صلاح آبی‌پوش می‌شود!‏

محمد صلاح آبی‌پوش می‌شود!‏
رسانه‌های عرب زبان از احتمالا بالای انتقال محمد صلاح به الهلال عربستان خبر می‌دهند.‏

به گزارش ایلنا، روزنامه اسکای‌نیوز عربی خبر داده که محمد صلاح دوباره در لیست خرید دو غول فوتبال عربستان، یعنی الهلال و النصر، قرار گرفته و حتی احتمال اینکه در آینده نزدیک کنار کریستیانو رونالدو بازی کند نیز وجود دارد.

مدتی است وضعیت صلاح در لیورپول آن‌طور که باید پیش نمی‌رود. او پس از نیمکت‌نشینی های پیاپی علناً نارضایتی‌اش را ابراز کرد و حتی تلویحاً از احتمال جدایی در نقل‌وانتقالات زمستانی سخن گفت.

محمد صلاح آبی‌پوش می‌شود!‏

فارس احمد، خبرنگار اسکای‌نیوز عربی، در تحلیل شرایط اخیر ستاره مصری توضیح داد که صلاح این روزها در لیورپول احساس راحتی نمی‌کند و صحبت‌های اخیرش نشانه روشنی از احتمال خروج اوست. او تأکید کرد که الهلال از مدت‌ها پیش علاقه زیادی به جذب صلاح داشته و با توجه به توان مالی‌اش، اکنون هم اصلی‌ترین مقصد احتمالی این بازیکن ۳۳ ساله به شمار می‌رود.

با این حال، ورود احتمالی النصر به این پرونده دور از ذهن نیست؛ باشگاهی که معمولاً برای به‌خدمت‌گرفتن چهره‌های بزرگ، بدون نیاز فوری فنی، پا پیش می‌گذارد.

الهلال تابستان گذشته نیز تا مرز پرداخت رقم فسخ قرارداد صلاح پیش رفت، اما مهاجم لیورپول در آن مقطع ترجیح داد در آنفیلد بماند و پیشنهاد نجومی باشگاه سعودی را رد کند.

