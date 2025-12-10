خبر تلخ درباره پدیده آرسنال تایید شد
مدت دوری مکس داومن از میادین مشخص شد.
به گزارش ایلنا، باشگاه آرسنال اعلام کرد مکس داومن، وینگر جوان و آیندهدار این تیم، بهدلیل آسیبدیدگی رباط مچ پا بیشتر از دو ماه دور از میادین خواهد بود. داومنِ ۱۵ ساله که بهعنوان یکی از استعدادهای برجستۀ فصل در فوتبال انگلیس مطرح شده، این مصدومیت را در دیدار دوستانۀ مقابل منچستریونایتد تجربه کرد. ارزیابیهای پزشکی نشان داده که احتمالا او نیاز به جراحی نخواهد داشت.
این آسیب در شرایطی رخ داده که مسیر رشد داومن در ماههای اخیر چشمگیر بوده است. او پس از عملکردی درخشان در اردوی پیشفصل، در پیروزی ۵–۰ آرسنال برابر لیدز در ماه اوت نخستین حضور خود در تیم اصلی را ثبت کرد و تبدیل به دومین بازیکن جوان تاریخ باشگاه شد که در یک مسابقۀ رسمی به میدان میرود. سپس در ماه نوامبر و در ۱۵ سال و ۳۰۸ روزگی، عنوان جوانترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان اروپا را نیز به نام خود زد.
مصدومیت تازه او باعث شده نامش از لیست اروپایی آرسنال کنار گذاشته شود. طبق قوانین جدید یوفا، تیمها مجاز هستند بازیکنی را که حداقل ۶۰ روز قادر به رقابت نیست، با بازیکن دیگری جایگزین کنند. به همین دلیل آرسنال نام گابریل ژسوس را به فهرست خود در لیگ قهرمانان افزوده است.